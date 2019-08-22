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"Диспропорция в десятки раз": в Украине указали на проблему ЗСТ с Израилем

1.1т Читать материал на украинском

Соглашение о свободной торговле, которое подписали Украина с Израилем, складывается в пользу израильской стороны.

"Хотя они, в принципе, установили там разноскоростное раскрытие пошлин – сначала раскрываются пошлины на 80% украинских товаров и на 70% израильских. Вроде как 10% нам дали фору", – сообщил экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии "Сегодня".

Однако, по его словам, фора в 10% будет очень быстро отыграна Израилем.

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"Но на самом деле, учитывая диспропорцию в производительности труда и в уровне развития экономики, у нас там диспропорция в десятки раз", – заявил Кущ.

В итоге эксперт пришел к выводу, что главная проблема заключается в том, что Украина сотрудничает не с теми партнерами, с которыми свободная торговля была бы наиболее выгодной.

Украина не умеет разменивать свои сильные стороны и брать выгоды для себя

Украина не умеет разменивать свои сильные стороны и брать выгоды для себя

The Jerusalem Post

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Зеленский подписал документ о ратификации соглашения о зоне свободной торговли с Израилем.

Сообщение о возврате законопроекта №0223 с подписью главы государства появилось на сайте Верховной Рады. Документ вступит в силу через 60 дней после ратификации парламентом Украины и израильским Кнессетом.

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Место
Украина
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
То есть ,ситуёвина такая же как и с ассоцией . Блин ,когда же вы там думать начнёте.
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