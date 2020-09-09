Президент "Энергоатома" в карантин получал зарплату в 300 тысяч гривен

Президент государственного "Энергоатома" Петр Котин во время пандемии зарабатывал в 6 раз больше, чем должен был из-за введенных правительством ограничения в 10 минимальных зарплат.

Об этом сообщает УНН. Отмечается, что в компании сумму зарплаты засекретили, однако в своей декларации Котин указывал должностной оклад.

Назначенный в марте, Котин уже дважды внес изменения в декларацию, где сообщил о полученной зарплату в апреле в размере 125,9 тыс. грн, а в мае – 296 тыс. грн.

Хотя на него должно распространяться распоряжение правительства, которое ограничило зарплату чиновникам в размере 10 минимальных окладов или не более 47,2 тыс. грн на время карантина.

В НАЭК "Энергоатом" заявили, что информация по поводу зарплаты относится к "персональным данным", согласия на разглашение которых Котин не предоставил.

"Поскольку информация о начисленной заработной плате не является персональными данными и согласие на их распространение не полученна от временно исполняющего обязанности президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, такая информация не может быть предоставлена", – сообщили в НАЭК.

В "Энергоатоме" также проигнорировали вопрос, сколько при таких зарплатах руководства получают обычные рабочие АЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных предприятий. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они получали не более 46 тысяч гривен.

29 августа Конституционный суд отменил решение об ограничении максимальной заработной платы и должностных лиц в бюджетных организациях, судей, прокуроров, депутатов и т.д.