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''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины

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Новые санкции России против Украины, которые подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, стали объектом шуток в сети.

В частности, пользователи высмеяли правительство РФ и отметили, что от новых ограничительных мер в первую очередь пострадают сами россияне.

"Бабушка передала спасибо за +700 рублей к пенсии", – пишет в Twitter Denis Krasilnikov.

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"Спасибо Дминтрий Анатоливич, теперь можна спать спакойна!!!" – иронизирует Klaabeer.

"‏Машина санкций разбушевалась!" – заявил пользователь с ником Рауль Рианчо.

"Хотя бы с Беларусью не с**тесь, у меня здоровья нет употреблять отечественное импортозамещенное", – подчеркнул ‏Opaque sugar.

"ПишИте корректнее: нелигитимные власти в России вводят ограничения для населения России, в чем сегодня и расписался граф Уточкин", – сообщил Bellepona.

"Рукоплещем стоя и вытираем слезы", – отметил AndreMelnik.

"Димон подписун", – добавил Евгений Лукьянов.

"Лучше бы вы бухали, больше бы пользы было", – резюмировал пользователь с ником Гренландия.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины
''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины
''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины
''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 25 декабря РФ расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

  • В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины

Читайте все новости по теме "Санкции против украинских чиновников" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против украинских чиновников
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
ЭКОНОМИКА 15:24, 29 декабря 2018 Импорт товаров в РФ с Украины, на который введен новый запрет, оценили в $510 млн Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россия в субботу ввела новый заперт на ввоз ряда товаров с Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития. В министерстве отметили, что общий импорт товаров с Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн. "Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) с Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн", - сообщили в Минэкономразвития (в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн).
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Подписун-очень метко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Знаете ли вы, что под новыми санкциями, которые подписал глава российского правительства, стоит подпись «Медведь-шатун»?
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