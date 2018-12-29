''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины

Новые санкции России против Украины, которые подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, стали объектом шуток в сети.

В частности, пользователи высмеяли правительство РФ и отметили, что от новых ограничительных мер в первую очередь пострадают сами россияне.

"Бабушка передала спасибо за +700 рублей к пенсии", – пишет в Twitter Denis Krasilnikov.

Новости Украина ввела новый запрет на импорт для России

"Спасибо Дминтрий Анатоливич, теперь можна спать спакойна!!!" – иронизирует Klaabeer.

"‏Машина санкций разбушевалась!" – заявил пользователь с ником Рауль Рианчо.

"Хотя бы с Беларусью не с**тесь, у меня здоровья нет употреблять отечественное импортозамещенное", – подчеркнул ‏Opaque sugar.

"ПишИте корректнее: нелигитимные власти в России вводят ограничения для населения России, в чем сегодня и расписался граф Уточкин", – сообщил Bellepona.

"Рукоплещем стоя и вытираем слезы", – отметил AndreMelnik.

"Димон подписун", – добавил Евгений Лукьянов.

"Лучше бы вы бухали, больше бы пользы было", – резюмировал пользователь с ником Гренландия.

Дмитрий Медведев

Как сообщал OBOZREVATEL: