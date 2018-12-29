''Димон подписун'': в сети высмеяли Медведева за новые санкции против Украины

Новые санкции России против Украины, которые подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, стали объектом шуток в сети.
В частности, пользователи высмеяли правительство РФ и отметили, что от новых ограничительных мер в первую очередь пострадают сами россияне.
"Бабушка передала спасибо за +700 рублей к пенсии", – пишет в Twitter Denis Krasilnikov.
"Спасибо Дминтрий Анатоливич, теперь можна спать спакойна!!!" – иронизирует Klaabeer.
"Машина санкций разбушевалась!" – заявил пользователь с ником Рауль Рианчо.
"Хотя бы с Беларусью не с**тесь, у меня здоровья нет употреблять отечественное импортозамещенное", – подчеркнул Opaque sugar.
"ПишИте корректнее: нелигитимные власти в России вводят ограничения для населения России, в чем сегодня и расписался граф Уточкин", – сообщил Bellepona.
"Рукоплещем стоя и вытираем слезы", – отметил AndreMelnik.
"Димон подписун", – добавил Евгений Лукьянов.
"Лучше бы вы бухали, больше бы пользы было", – резюмировал пользователь с ником Гренландия.
Дмитрий Медведев
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.
Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.
После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.
27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.
25 декабря РФ расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
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