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"Дикий Запад!" У Зеленского придумали радикальный метод борьбы с рейдерством

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В Украине осенью планируют запустить проект для защиты бизнеса от рейдерства, при этом главным инструментом станет электронно-цифровая подпись.

Об этом в Facebook написал соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет, который стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова. Комментируя текущую ситуацию с захватом бизнеса, он уточнил, что в стране сейчас "Дикий Запад".

"Мы хотим дать возможность любому бизнесу дополнять свой устав простым положением: регистрационные действия, связанные с этим бизнесом, должны сопровождаться дополнительным электронным документом, на которые наложены ЭЦП лиц, которые определит бизнес", – написал Дубилет.

При этом бизнес сможет самостоятельно определять: достаточно ли электронно-цифровой подписи директора, или нужны ЭЦП всех собственников.

"Изменения в устав вносятся, как и сейчас, через нотариусов", – пояснил советник Баканова.

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Такие нововведения, отмечает Дубилет, обяжут всех регистраторов перед проведением регистрационного действия проверять, нет ли у бизнеса, по которому планируется действие, этой дополнительной защиты. Если она есть, то требовать соответствующие ЭЦП.

Рейдерский захват

Рейдерский захват

ckp.in.ua

"Таким образом, бизнес сможет реально защититься. Ведь кража или взлом ЭЦП — это намного более редкие кейсы, чем, условно, подкуп регистратора (это я знаю еще по банковскому опыту)", – добавил Дубилет.

Он также подчеркнул, что этот проект станет лишь одной из немногих мер, которую планируют внедрить для борьбы с рейдерством в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дубилет заявил, что для защиты от рейдерства хотят также по СМС оповещать собственников, если без их ведома что-то будет меняться в реестрах.

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Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
бизнесмен
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
в России ЭЦП (Электронная цифровая подпись) действует уже несколько лет, но проблему рейдерства это никак не решило
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