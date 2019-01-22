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Украинцы смогут снимать деньги с карт на кассах супермаркетов

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Украинцы смогут обналичивать средства прямо на кассах супермаркетов.

Новшество может заработать уже весной в крупных торговых точках. О системе обналички средств с карт любого банка пишет UBR.

Как стало известно, уже несколько украинских банков начали тестировать систему, которую планируют запустить через несколько месяцев. Что же касается суммы — предварительно обналичить можно будет около 5 тысяч грн.

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Снять деньги на кассе получится лишь в специально оборудованной торговой точке. О процентах с операции пока не говорится, однако, по словам экспертов, задирать комиссию в супермаркетах не будут. Предположительно, стоимость операции будет соответствовать снятию средств с карты через банкомат "чужого" банка.

Кассовый аппарат

Кассовый аппарат

golosinfo

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на смену громоздким кассовым аппаратам и бумажным чекам придут гаджеты с приложениями для регистрации расчетных операций .

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Место
Украина
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