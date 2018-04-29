Удар по транзиту газа: новые маршруты поставок топлива обходят Украину

Болгария, Румыния, Словакия и Турция работают над созданием системы соединительных трубопроводов Eastring ("Восточное кольцо") - с юга на север - для обеспечения взаимных поставок газа из России.

При этом новые маршруты поставок природного газа обходят Украину со всех сторон. Весь поставленный по обходным маршрутам российский газ наносит удар по транзиту "голубого топлива" через страну, пишет DT.UA.

Так, газопроводы свяжут Словакию, а через нее и Польшу, как с балканскими странами, так и с газотранспортными системами на территории Украины, Чехии, Венгрии и Румынии. Это обеспечит выполнение директивы ЕС о минимум двух поставщиках и маршрутах поставок газа, а также снижении зависимости от поставок российского газа. Объем рынка вышеперечисленных стран составляет около 25 млрд кубометров газа в год.

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"Такие проекты, безусловно, нужны, но надо называть вещи своими именами: весь поставленный туда российский газ по обходным маршрутам - это удар по транзиту газа через Украину", - отмечают в издании.

"Это просто бизнес и национальная безопасность. Газ там может быть азербайджанский, американский сжиженный (через Польшу и Хорватию) и/или катарский. В Румынии добавят местного газа из шельфа, в Польше после 2020 года ожидают повставок газа из Норвегии по отдельной трубе", - подытожили в статье.

Как сообщал "Обозреватель", в случае если лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко будет избрана следующим президентом Украины, в первую неделю своей работы она намерена снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги до адекватного уровня.