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''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя

1.3тЧитать материал на украинском

Сеть повергло в шок состояние дороги Запорожье — Никополь, по которой пролегает путь к Скифским курганам и уникальному Токовскому водопаду.

Фото разбитой дороги опубликовала на своей странице в Facebook Анна Романова. Она добавила, что написала запрос по капремонту дороги премьер-министру Владимиру Гройсману, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

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"Только по такой "полосе с препятствиями" можно добраться до уникальных туристических объектов, о которых должен знать каждый украинец. Но пока бывали там не все ... Потому что невозможно доехать", — написала она.

''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя
''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя
''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя
''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя
''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты третий год подряд проверяют, отремонтировали трассу Николаев - Кропивницкий или нет. В 2018 году по результатам проверки все осталось по-прежнему.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Дороги в Украине
Персоны
Владимир ОмелянВладимир ГройсманСлавомир Новак
Место
Украина
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Дронов Жон
Дронов Жон
а что же вы дятлы хотели? дорога проектировалась еще при царе горохе под нагрузку от зис-5 или "тяжеловоза" полуторки. а вы, жлобы, завалили ее тридцатитонными фурами. пусть депутат романова нагрузит себя тремя мешками картошки попробует под ними танцевать. все захотели как емели-дураки ска терть самобранку. прав унылый мерин - дебилы бл...
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