''Полоса препятствий'': в сети показали жуткую дорогу до Никополя

Сеть повергло в шок состояние дороги Запорожье — Никополь, по которой пролегает путь к Скифским курганам и уникальному Токовскому водопаду.

Фото разбитой дороги опубликовала на своей странице в Facebook Анна Романова. Она добавила, что написала запрос по капремонту дороги премьер-министру Владимиру Гройсману, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

"Только по такой "полосе с препятствиями" можно добраться до уникальных туристических объектов, о которых должен знать каждый украинец. Но пока бывали там не все ... Потому что невозможно доехать", — написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты третий год подряд проверяют, отремонтировали трассу Николаев - Кропивницкий или нет. В 2018 году по результатам проверки все осталось по-прежнему.