''Живем сегодняшним днем'': политик разгромил бюджетную стратегию Рады

Принятый Верховной Радой закон о трехлетнем бюджетном планировании будет очень сложно реализовать на практике. Ведь у Украины всегда были проблемы с долгосрочными стратегиями.

Об этом в эфире ObozTV заявил украинский общественный и политический деятель, лидер Общественного движения "Рідна країна" Николай Томенко. По его мнению, эта инициатива жизнеспособна лишь в теории.

"Мы – страна, в которой нет системы государственного стратегического планирования. Когда-то был законопроект на эту тему, и там планировались циклы по 5-10 лет. Но его приняли в первом чтении, а потом забыли", – рассказал политик.

В качестве примера он привел "Стратегию развития-2020", которая до сих пор была самым продолжительным подобным проектом в Украине. Однако на сайтах президента и Кабинета министров этого документа сейчас нет. Его можно найти лишь на официальном сайте Минюста, где последний отчет правительства по проекту был опубликован в первом квартале 2016 года. И это при том, подчеркнул политик, что изначально предусматривался ежеквартальный отчет правительства о прогрессе в выполнении стратегии.

Верховная Рада Украины

"На самом деле, мы страна, которая живет сегодняшним днем, что будет завтра – никто не знает. У нас отсутствуют стратегические документы. Самый большой стратегический документ у нас – это бюджет на год", – резюмировал Томенко.

Ранее в эфире ObozTV заместитель главы бюджетного комитета Верховной Рады народный депутат Украины Виктор Кривенко ("Самопоміч") рассказал о главных минусах госбюджета на 2019 год. По его мнению, главный финансовый документ страны не предусматривает развития экономики.

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