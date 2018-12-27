''Маразм'': новые санкции России против Украины жестко высмеяли

Введенные Россией новые антиукраинские санкции на самом деле являются лишь исправлением старых ошибок. Изначальный санкционный список был составлен нелепо и глупо.

Об этом ObozTV рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он напомнил, что раньше в санкционных распоряжениях Кремля даже код ЄДРПОУ у юрлиц прописывался на украинском языке.

"Там были ошибки в именах, он явно на скорую руку составлялся, они даже не все перевели. А сейчас решили, что надо исправить ошибки, а то все так глупо получилось", – пояснил Мусиенко.

По его мнению, подобные небрежности отрицательно влияют на имидж как премьер-министра России Дмитрия Медведева, так и правительства РФ в целом. Ведь именно они ставят подписи под этим списком.

Санкции против Украины

"А сейчас они подумали: давайте дополним и скажем, что мы еще раз ударили по Украине! То есть, маразматично-нелепое решение. Они рассчитывают, что мы будем активно в Украине обсуждать то, что туда попали отдельные депутаты, которых мы считаем пророссийскими, а значит они все-таки проукраинские патриоты", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.

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