"Люди не тупые!" Экономист разнес ''валютный'' запрет Кремля

Запрет в России показывать на уличных табло курс валют – это очень плохой сигнал для страны. Кремль явно побаивается динамики российского рубля.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV рассказал заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ Павел Кухта. Он откровенно назвал инициативу Кремля глупостью, ведь таким образом скрыть проблему невозможно.

"Люди благодаря таким мерам наоборот еще больше внимания обратят на этот показатель. Это дурацкое решение. Ведь даже там люди не настолько тупые, чтобы не посмотреть курс в Интернете", – заверил Кухта.

Он добавил, что этот запрет может одновременно быть обнадеживающим для Украины. Ведь проблемы в России означают, что меньше проблем будет у нас.

Пункт обмена валют

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Россию продолжают давить экономическими методами. В частности, США уверенно вытесняют РФ с мирового рынка нефтепродуктов. Также все чаще звучат угрозы отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

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