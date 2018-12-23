Липовые сайты: адвокат рассказал, как не потерять свои деньги из-за аферистов

При совершении покупок в Интернете перед Новым годом существует большая опасность нарваться на мошеннические сайты. Однако вариантов выявить афериста на самом деле очень много.

О них в эфире ObozTV рассказал адвокат Егор Штокалов. В первую очередь, уверен он, следует помнить о "чувстве жертвы". Ведь если вы всерьез собираетесь приобрести товар на непроверенном сайте по очень низкой цене и с огромными скидками – вы уже потенциальная жертва мошенника.

"Нужно обратить внимание на наличие контактных номеров телефонов. Проверить, кто является собственником сайта и указан ли такой вообще. Когда осуществляется покупка, необходимо перечислять денежные средства только на банковские реквизиты, а не на карточку какого-то банка", – подчеркнул Штокалов.

Самый надежный способ, по мнению адвоката, это обязательно уточнить при оформлении доставки – возможна ли оплата наложенным платежом? Если доставка осуществляется только по предоплате – перед вами точно аферист.

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"Помните, что минимальная сумма, при потере которой можно обращаться в полицию – около 300 гривен. Если вас обманули меньше чем на 300 гривен – тут нет состава уголовного преступления", – напомнил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новой афере, придуманной в Украине. Теперь мошенники пытаются покупать у украинцев старые и "ненужные" банковские карточки, чтобы получить доступ к персональным данным.

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