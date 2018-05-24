Что даст Украине "тоннель в Европу": детали масштабного проекта

Один из крупнейших инфраструктурных проектов в Украине, Бескидский железнодорожный тоннель, улучшит сообщение с Закарпатьем и откроет перед Украиной ряд торговых возможностей.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший замминистра инфраструктуры, советник главы "Укравтодора" Александр Кава.

"Экономическая ситуация однозначно улучшится, поскольку новый Бескидский тоннель ликвидирует единственное узкое место на железнодорожной линии от Киева до Мукачево. Это был единственный однопутный участок", - рассказал он.

По его словам, старый тоннель находился в аварийном состоянии, ему уже 132 года.

"Конструкция этого тоннеля такова, что там протекает постоянно вода и зимой железнодорожники ежесуточно вывозят из тоннеля порядка 30 тонн льда. Новый тоннель абсолютно герметичен, он позволит не останавливаться поездам, чтобы пропускать поезда встречного направления", - сообщил эксперт.

Кава спрогнозировал существенное улучшение сообщения с Закарпатской областью.

"Возрастут возможности Украины для экспорта товаров в направлении Венгрии, Словакии, Балкан и Южной Германии, а также возможности для транзита", - отметил он.

"Это уникальный объект, который должны были построить довольно давно, хотя работы по подготовке начались в 2012 году, а проходка в 2013-м. Объект финансировался за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ)", - добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Длина нового тоннеля составляет более 1700 метров. Его максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта.

Пропускная возможность транспортного объекта увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки. При этом скорость движения поездов увеличится с 15-40 до 60-70 км/час.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля оценивается в 2,9 млрд гривен.