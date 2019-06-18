"Не будут выкручивать руки": Зеленский неожиданно пошел против Меркель из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу газопровода в обход Украины "Северный поток-2" диаметрально противоположны.

Как заявил он по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, сохранение транзита российского природного газа через украинскую территорию является гарантией энергетической безопасности Украины и Европы.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", — сказал украинский лидер.

Зеленский и Меркель

Зеленский сообщил, что обсудил с Меркель проект газопровода "Северный поток-2", признав, что позиции государств по нему "диаметрально разнятся". "Наши позиции относительно проекта "Северный поток-2" являются диаметрально противоположными, — сказал он. — В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу".

Президент выразил уверенность в успешных переговорах с целью подписания договора о транзите газа.

"Думаю, в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", — сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российский "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershal реализует проект газопровода "Северный поток-2", который соединит поставщиков в России с потребителями в Европе. Газопровод пойдет по Балтийскому морю в обход транзитных государств — Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран.

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в "Северном потоке-2". В качестве альтернативы он предложил модернизировать транзитный газопровод, проходящий через украинскую территорию.

В июне 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона выступает за то, чтобы "Северный поток-2" строился параллельно с транзитом через Украину.

При этом президент США Дональд Трамп настроен помешать "Северному потоку". Не исключено, что Вашингтон введет санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода.

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