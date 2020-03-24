Дезинфекторы безумно подорожали в Украине из-за ажиотажа

В Украине в связи с карантином и распространением коронавируса возник огромный ажиотаж на дезинфицирующие средства и медицинские маски, несмотря на то, что последние можно сделать дома и не переплачивать.

Как отмечают "Українські новини", даже в интернет-магазинах дезинфекторы являются дефицитным товаром и во многих из них просто отсутствуют.

Вместе со спросом на дезинфекторы взлетают и цены. Если до карантина дезинфектор "Manorm" можно было купить в любом супермаркете по цене 23-27 гривен за 50 мл, то сейчас даже в интернете он является дефицитным и продается по завышенной в разы цене.

Для тех, кто хочет "закупиться" дезинфицирующим средством, есть пятилитровая упаковка, которая стоит больше 2 тысяч гривен.

Отметим, что в аптеках Киева также из-за огромного спроса образовался дефицит спирта и дезинфекторов. В одной из аптек столицы журналисты нашли спирт по цене 75 гривен за 100 мл.

А в супермаркетах полки с дезинфицирующими средствами опустели сразу после введения карантина.

Кроме того, жаропонижающий парацетамол также раскупили почти весь и как его замену в аптеках предлагают ибупрофен по средней цене 7-8 грн за пластину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 24 марта зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Воспользовавшись паникой, торговцы взвинтили до небес цены на обычные марлевые повязки. Так, в Киеве есть магазины, где их продают по 115 гривен за пачку (по пять повязок).

При этом, вирус поразил уже более 386 тысяч человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время, как в Китае пошла на спад.

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