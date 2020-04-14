Обвал рубля при цене нефти в $42: аналитик рассказал, что ждет Россию

Если нефтяные котировки останутся на текущем уровне, российскому правительству придется пересматривать бюджетную стратегию, а рубль ослабеет.

Аналитики пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ спасла рынок от катастрофического обвала, но не сняла вопрос относительно нефтяного дисбаланса, пишет Forbes.ru.

По словам ведущего научного сотрудника "Центрального экономико-математического института" РАН Дмитрия Скрыпника, ситуация на нефтяном рынке во многом зависит от того, как долго продлится пандемия, и не последует ли за ней новый масштабный экономический кризис.

Российский рубль

"Если основной удар эпидемии коронавируса придется на старшие возрастные группы, то это не сильно повлияет на рынок труда и восстановление экономики, а значит, и спрос на нефть сможет восстановиться быстро. Если же восстановление экономики будет долгим, и цены на нефть стабилизируются ниже $42 за баррель, то неизбежным следствием станет девальвация рубля и разбалансировка федерального бюджета (даже в условиях возмещения выпадающих нефтегазовых доходов в рамках действия бюджетного правила)", - рассказал аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский рубль заметно укрепился в ходе торгов во вторник, 14 апреля, на фоне восстановления рынка нефти.

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