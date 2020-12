Детектив НАБУ из "дела Свинарчуков" продал акции на 3 млн гривен

Детектив Национального антикоррупционного бюро Дмитрий Литвиненко, который фигурировал в "деле Свинарчуков", получил 3 млн гривен от брокерской компании Interactive Brokers LLC за продажу акций в 2020 году.

В то же время около 3 млн грн он потратил на приобретение акций (в том числе Tesla на сумму около 100 тыс. грн). При этом, в процессе купле-продажи у него могли оказаться около 1,5 млн "лишних" грн, происхождение которых не указано в электронных декларациях.

Также детектив НАБУ стал акционером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Vodafone Group PLC и других корпораций.

За 2019 год, согласно декларации, Литвиненко получил лишь 741 тыс. грн. Его жена, сотрудница Высшего совета правосудия, – 497 тыс. грн. Также детектив НАБУ имеет 6,5 тыс. долларов наличными и 5 тыс. грн сбережений на банковском счету.

Кроме того, он имеет не погашенный с 2015 года кредит в Ощадбанке на 11,6 тыс. грн, а также кредит в ПриватБанке – 20 тыс. грн.

В собственности у Литвиненко есть мопед (100 тыс. грн) и Toyota Camry 2011 года (182 тыс. грн).

Литвиненко указал, что проживает в Киеве с женой, двумя детьми и родственницей. В частности, он арендует с 2015 года квартиру площадью 32 кв.м. Также он заключил предварительный договор на покупку недвижимости на сумму 364 тыс. грн.

Напомним, что Литвиненко фигурировал в "деле Свинарчуков", когда в переписке с Андреем Рогозой – партнером Игоря Гладковского-Свинарчука (сына на тот момент замсекретаря СНБО Олега Гладковского) уточнял, какие его фирмы нужно исключить из "черного списка", чтобы они смогли выполнять оборонные заказы.

