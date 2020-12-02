Детектив НАБУ из "дела Свинарчуков" продал акции на 3 млн гривен
Детектив Национального антикоррупционного бюро получил 3 млн гривен от брокерской компании Interactive Brokers LLC
Аналогичную сумму Дмитрий Литвиненко потратил на приобретение акций, в том числе Tesla
При этом за 2019 год, согласно декларации, детектив НАБУ получил лишь 741 тыс. грн
Детектив Национального антикоррупционного бюро Дмитрий Литвиненко, который фигурировал в "деле Свинарчуков", получил 3 млн гривен от брокерской компании Interactive Brokers LLC за продажу акций в 2020 году.
В то же время около 3 млн грн он потратил на приобретение акций (в том числе Tesla на сумму около 100 тыс. грн). Об этом свидетельствуют изменения в электронных декларациях.
Также детектив НАБУ стал акционером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Vodafone Group PLC и других корпораций.
За 2019 год, согласно декларации, Литвиненко получил лишь 741 тыс. грн. Его жена, сотрудница Высшего совета правосудия, – 497 тыс. грн. Также детектив НАБУ имеет 6,5 тыс. долларов наличными и 5 тыс. грн сбережений на банковском счету.
Кроме того, он имеет не погашенный с 2015 года кредит в Ощадбанке на 11,6 тыс. грн, а также кредит в ПриватБанке – 20 тыс. грн.
В собственности у Литвиненко есть мопед (100 тыс. грн) и Toyota Camry 2011 года (182 тыс. грн).
Литвиненко указал, что проживает в Киеве с женой, двумя детьми и родственницей. В частности, он арендует с 2015 года квартиру площадью 32 кв.м. Также он заключил предварительный договор на покупку недвижимости на сумму 364 тыс. грн.
Напомним, что Литвиненко фигурировал в "деле Свинарчуков", когда в переписке с Андреем Рогозой – партнером Игоря Гладковского-Свинарчука (сына на тот момент замсекретаря СНБО Олега Гладковского) уточнял, какие его фирмы нужно исключить из "черного списка", чтобы они смогли выполнять оборонные заказы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в организации коррупционной схемы, в которой высокопоставленные фигуранты дела получали откаты с покупки деталей к военной технике, за которые Украина переплачивала в 3-4 раза.
Пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.
В июле 2019-го Гладковский вновь возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Позже стало известно, что Игорь Гладковский подаст в суд на представителей СМИ из-за обвинений в отношении него и его отца в контрабанде деталей военной техники из России.