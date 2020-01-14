Дешевым кредитам от Зеленского быть! Монобольшинство поддержало законопроект

Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и и среднего бизнеса.

В частности, Верховная Рада поддержала соответствующий правительственный законопроект №2589 в целом – 261 голос "за". Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

"Это – деньги для правительственной программы доступных кредитов для бизнеса по инициативе президента и правительства", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Народные депутаты поддержали правительственный законопроект №2589 в целом

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