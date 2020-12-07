Ученые назвали дату, когда мясо будет стоить как сахар

Исследователи американского аналитического центра RethinkX предрекли, что к 2035 году стоимость лабораторного мяса будет в 10 раз ниже, чем натурального. Таким образом его цена приблизится к стоимости сахара.

Как сказано в исследовании Rethinking Food and Agriculture 2020-2030, синтетические белковые продукты станут намного вкуснее, полезнее и сытнее, чем натуральные.

Ученые проанализировали, как быстро будут осуществляться революционные изменения в производстве. Основой для анализа стал агросектор в США – передовой страны в вопросах эволюции рынков.

"Развитие науки и технологий позволяет уже сегодня производить органические молекулы любой сложности. А это значит, что к 2030 году стоимость синтезированных белков будет в пять раз ниже, чем сейчас. К 2035 году белок, добытый в лабораторных условиях (мясо из пробирки), будет в 10 раз дешевле существующих животных белков, и в итоге приблизится к стоимости сахара", – сказано в докладе.

Впрочем, лабораторное мясо не заменит животное полностью в ближайшие 10 лет. По оценкам ученых, к 2021-2023 годам будет достигнуто соотношение затрат для производства обычного и лабораторного мяса. Так количество синтезированного продукта будет быстро расти.

К 2030 году произойдут следующие изменения:

объем рынка говяжьего фарша сократится на 70%,

рынок стейков – на 30%,

рынок молочных продуктов – почти на 90%,

объемы производства сои, кукурузы и люцерны упадут более чем на 50%.

"Цена новых пищевых продуктов будет вдвое ниже, чем продуктов животного происхождения, и они будут лучше по всем функциональным характеристикам – питательность, вкус, удобство потребления, ассортимент, калорийность", – сказано в докладе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на прошлой недели сильно выросли цены на два популярных продукта:

Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.

В то же время, в 2020 году цены на красную икру выросли в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Ее стоимость сейчас колеблется от 1,4 тыс. до 2,4 тыс. грн за килограмм.