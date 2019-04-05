Дешевле "рюкзаков Авакова": Минобороны закупило снаряжение для военных

Министерство обороны Украины в марте по результатам тендера заключило четыре соглашения о закупке рюкзаков на 36,2 млн гривен.

Как сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро", один рюкзак таким образом обошелся в 1 646 грн. Для сравнения у 2015 году МВД покупало рюкзаки по 2900 грн.

Отмечается, что всего до августа поставят 22 тыс. индивидуальных боевых рюкзаков видов 3 (Black) и 5 ​​(украинский пиксель ММ-14).

Ранее в марте воинская часть 1471 ГПСУ заказала рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям с изменениями №2 почти по такой же цене — 1639 грн. Само же Минобороны в течение 2018 закупало рюкзаки видов 1 (Coyote) и 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 5% дешевле — по 1566 грн.

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Кроме того, в течение 2017 армия заказывала рюкзаки вида 2 (Olive green) по тем же техусловиям, но с изменениями №1 на 14% дешевле — по 1 435–1 450 грн.

Сейчас ПВТП "Акрополис" получило заказ на 6,5 тыс. рюкзаков на сумму 10,69 млн грн, ООО "Праймформ" — 5,5 тыс. рюкзаков на 9,05 млн грн, ООО "Экстрим-Текс" — 5 тыс. рюкзаков на 8,23 млн грн, а ООО "Торнадо" — 5 тыс. рюкзаков на 8,23 млн гривен.

Сумма сделок на 0,1% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 36,23 млн грн, пишет издание.

В торгах также участвовали ООО "Пром.Стандарт", ООО "Формстиль" и ООО "Харьковский НИИ тактического снаряжения", причем никто не снижал цену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в сети появилась видеозапись, на которой человек, похожий на сына министра внутренних дел, договаривается с якобы заместителем министра Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений МВД еще до проведения тендера.

Национальное антикоррупционное бюро 31 октября 2017 года провело обыски у сына главы МВД Александра Авакова. Его подозревали в соучастии в растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД. 1 ноября суд отпустил Авакова под личное обязательство.

Следствием было установлено, что закупочная цена рюкзаков, которая значилась в договоре, 2900 гривен, но реальная их стоимость составляла 500 гривен. Часть рюкзаков была пошита в тюрьме, и их себестоимость составляет около 100 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал уголовное производство политическим, отметив, что дело инспирировано.

5 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Авакова-младшего и Чеботаря.

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