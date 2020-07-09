Нардеп раскрыл масштабы коррупции в "Укрзалізниці": всплыли имена Пинчука и Сороса

Народный внефракционный депутат Андрей Деркач заявил о существовании масштабных коррупционных схем в наблюдательном совете "Укрзалізниці".

Их следствием якобы стало повышение тарифов на перевозки и цен на билеты, старые вагоны и обветшалые вокзалы. Об этом он сказал в четверг, 9 июля. В частности, ссылаясь на информацию, полученную от бывшего директора по экономике и финансах "УЗ" Андрея Рязанцева, он сказал, что к схемам может иметь отношение член набсовета компании Андрес Ослунд (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Примечательно, что кроме членства в набсовете "УЗ" Ослунд состоит еще в совете банка "Кредит Днепр", являющегося активом Виктора Пинчука. Известно, что "Кредит Днепр" вместе с "Дельта банком" на протяжении 2011-2015 годов выводил средства стабилизационного фонда Нацбанка на корреспондентские счета за рубеж. Олигархи и коррупционные банкиры, по данным суда, вывели из Украины более $800 млн. Часть этих средств – $22 млн – попала на счета благотворительного фонда Хиллари Клинтон, бывшего кандидата на пост президента США от Демократической партии", – сказал Деркач.

Нардеп добавил, что Ослунд с 2015 года занимает должность старшего члена Atlantic Council. "Эту организацию спонсирует не только Burisma Николая Злочевского, но и структуры Пинчука. Пинчук даже вошел в состав международного конституционного комитета Atlantic Council. Думаю, что Ослунд действительно состоит в близких отношениях с Пинчуком – партнером Джорджа Сороса по Украине, и совсем не случайно появился на просторах нашей страны", – сказал Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" c марта 2020 года перестала платить зарплату членам наблюдательного совета. Об этом сообщил Сергей Лещенко, который входит в ее состав.

Члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.