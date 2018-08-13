Пошел на хитрость: Дерипаска придумал, как обойти санкции США

Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски представила Минфину США окончательный план по выводу компании из-под санкций.

Как сообщает Лента.ru со ссылкой на Financial Times, бизнесмен хочет продать акции компании российскому банку ВТБ, снизив таким образом свою долю до 45%. В настоящее время Дерипаске принадлежат 66% акций En+ — через них он контролирует 48% в компании "Русал". Также предприниматель соглашается юридически не препятствовать назначению независимых директоров En+.

Кроме того, все дивиденды от оставшихся акций Дерипаски будут направлены на escrow-счет (особый тип доверительных счетов) без возможности вывода денег, пока с него не будут сняты санкции.

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Издание отмечает, что Вашингтон может не одобрить участие в этом плане ВТБ, часть активов которого (менее 2%) также находится под американскими санкциями.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Дерипаски вместе с другими российскими предприятиями и частными лицами попали под очередную волну ограничительных мер 6 апреля. Им запрещено экспортировать продукцию в США, а их партнерам по всему миру тоже грозят ограничения. После этого стоимость акций компаний резко обвалилась.