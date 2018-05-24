Дерипаска и другие: Украина ввела санкции против российских олигархов

Украина ввела ограничительные меры против семи российских олигархов, которые были включены в санкционный список Соединенных Штатов.

Ограничительные меры были введены на год, сообщают "Українські Новини".

В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг.

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Санкции против российских олигархов включают: блокирование активов, предотвращение выведения капитала из Украины и запрет на въезд.

Напомним, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии американским санкциям.