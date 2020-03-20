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20 марта • обновлено в 10:52
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Украинские депутаты пошли на ухищрения, чтобы полететь на завтрак к Пинчуку в Давос - расследование

1.2т
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе ряда депутатов оформил поездку в январе этого года в Давос на "завтрак к Виктору Пинчуку" как служебную командировку чтоб ее не декларировать.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы", передает Радио Свобода.

Как сообщается, десятки народных депутатов Украины получили приглашение от фонда Виктора Пинчука принять участие в украинском завтраке в Давосе в январе этого года - многим из них предложили оплатить проезд и проживание. Такое письмо, где было указано, что это частное мероприятие, который организуют группа ЕastOne и Фонд Виктора Пинчука, и стал основанием для депутатов оформить служебную командировку.

"Именно такой шаг - оформление распоряжения - позволяет обойти антикоррупционное законодательство. Иначе оплату путешествия депутату частным фондом можно было бы трактовать как получение подарка. А это риск штрафа и конфискации подарка", - подчеркивают в расследовании журналисты.

Виктор Пинчук

Виктор Пинчук

marionetki.net

Кроме того, журналисты обнаружили, что для семерых депутатов председатель Верховной Рады подписал командировки уже после завершения мероприятия.

Распоряжения за подписью Дмитрия Разумкова выданные 27 января, а дать командировки - в период с 21 по 25 января. В этом документе упоминаются депутаты из фракции "Слуга народа" - это Дмитрий Припутень, Остап Шипайло, Галина Михайлюк, Сергей Нагоряк, Александр Скичко, а также Юрий Солод с "Оппозиционной платформы - за жизнь" и Соломия Бобровская из "Голоса".

В дни проведения Всемирного экономического форума фонд Пинчука организует традиционное мероприятие - Украинский завтрак, партнерами которого, указано на официальном сайте, является Horizon Capital, Western NIS Enterprise Fund, фонд "Возрождение", Hillmont Partners и "Киевстар". В фонде "Возрождение" сообщили, что внесли вклад в финансирование Украинского завтрака в Давосе, но не занимались оплатой путевых расходов участников, в том числе - народных депутатов.

Все остальные организации также заявили, что не оплачивали непосредственно поездки депутатов в Давос. Единственная организация, которая не ответила, оплачивала ли депутатам путешествие в Швейцарию - это Фонд Виктора Пинчука.

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции уже начало проверку путешествия депутатов в Давос.

"Проводится соответствующая проверка, осуществляется сбор фактических данных, по результатам которых будет установлено наличие или отсутствие соответствующего нарушения", - сообщил представитель агентства Артем Брик, добавив, что в случае, если вина будет доказана, то это повлечет ответственность в виде штрафа - от 100 до 200 прожиточных минимумов с конфискацией "самого подарка".

Как сообщал OBOZREVATEL, поездка украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос стоила сотни тысяч долларов, однако происхождение этих денег остается загадкой.

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Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Тема
Экономический форум в Давосе
Персоны
Дмитрий Разумков Виктор Пинчук
Место
Украина
Тег
депутат
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