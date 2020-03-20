Украинские депутаты пошли на ухищрения, чтобы полететь на завтрак к Пинчуку в Давос - расследование

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков по просьбе ряда депутатов оформил поездку в январе этого года в Давос на "завтрак к Виктору Пинчуку" как служебную командировку чтоб ее не декларировать.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схемы", передает Радио Свобода.

Как сообщается, десятки народных депутатов Украины получили приглашение от фонда Виктора Пинчука принять участие в украинском завтраке в Давосе в январе этого года - многим из них предложили оплатить проезд и проживание. Такое письмо, где было указано, что это частное мероприятие, который организуют группа ЕastOne и Фонд Виктора Пинчука, и стал основанием для депутатов оформить служебную командировку.

"Именно такой шаг - оформление распоряжения - позволяет обойти антикоррупционное законодательство. Иначе оплату путешествия депутату частным фондом можно было бы трактовать как получение подарка. А это риск штрафа и конфискации подарка", - подчеркивают в расследовании журналисты.

Виктор Пинчук marionetki.net

Кроме того, журналисты обнаружили, что для семерых депутатов председатель Верховной Рады подписал командировки уже после завершения мероприятия.

Распоряжения за подписью Дмитрия Разумкова выданные 27 января, а дать командировки - в период с 21 по 25 января. В этом документе упоминаются депутаты из фракции "Слуга народа" - это Дмитрий Припутень, Остап Шипайло, Галина Михайлюк, Сергей Нагоряк, Александр Скичко, а также Юрий Солод с "Оппозиционной платформы - за жизнь" и Соломия Бобровская из "Голоса".

В дни проведения Всемирного экономического форума фонд Пинчука организует традиционное мероприятие - Украинский завтрак, партнерами которого, указано на официальном сайте, является Horizon Capital, Western NIS Enterprise Fund, фонд "Возрождение", Hillmont Partners и "Киевстар". В фонде "Возрождение" сообщили, что внесли вклад в финансирование Украинского завтрака в Давосе, но не занимались оплатой путевых расходов участников, в том числе - народных депутатов.

Все остальные организации также заявили, что не оплачивали непосредственно поездки депутатов в Давос. Единственная организация, которая не ответила, оплачивала ли депутатам путешествие в Швейцарию - это Фонд Виктора Пинчука.

Нацагентство по вопросам противодействия коррупции уже начало проверку путешествия депутатов в Давос.

"Проводится соответствующая проверка, осуществляется сбор фактических данных, по результатам которых будет установлено наличие или отсутствие соответствующего нарушения", - сообщил представитель агентства Артем Брик, добавив, что в случае, если вина будет доказана, то это повлечет ответственность в виде штрафа - от 100 до 200 прожиточных минимумов с конфискацией "самого подарка".

Как сообщал OBOZREVATEL, поездка украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос стоила сотни тысяч долларов, однако происхождение этих денег остается загадкой.

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