Конституционный суд Украины получил представление от народных депутатов о конституционности закона о рынке земли.

Об этом сообщается в понедельник, 4 мая, на сайте КСУ.

Отмечается, что в КСУ поступило конституционное представление 48 народных депутатов относительно соответствия отдельных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон не соответствует ряду статей Конституции Украины", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За соответствующий законопроект №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности о рынке земли.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.

30 апреля в парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон о рынке земли. Также он появился и на сайте издания.