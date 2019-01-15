Депутата Рады уличили в крупном финансовом сговоре: он ответил на скандал

Депутата Верховной Рады Игоря Луценко ("Батьківщина") подозревают в том, что накануне ликвидации банка "Киевская Русь" он воспользовался служебной информацией и снял со счетов 750 тыс. грн (новость дополнена ответом Луценко на обвинение).

Как сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в связи с этим Национальное антикоррупционное бюро уже начало проверку декларации нардепа по статье ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации).

Отметим, что 20 марта 2015 года на основании постановления НБУ об отнесении банка "Киевская Русь" к категории неплатежеспособных в банк ввели временную администрацию.

А за день до этого, 19 марта 2015 года, когда банковские платежи не проводились и вкладчики не имели доступа к своим средствам, народному депутату удалось перечислить 750 тыс. грн с собственного счета в этом банке на счет главного бухгалтера банка И. В. Гнатенко. После чего эти средства пошли на погашение части долга по кредиту главного бухгалтера.

"Этический аспект этого дела состоит в том, что член комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, общественный деятель, который публично заявляет о своем участии в защите интересов вкладчиков банков, по всем признакам воспользовался инсайдерской информацией и впопыхах вывел собственные средства накануне введения временной администрации, зная, что остальные вкладчики банка не получат свои деньги более гарантированной суммы", — пояснили в Фонде.

По их словам, все факты указывают на то, что этому маневру предшествовал сговор между депутатом и главным бухгалтером банка.

"Луценко, очевидно, точно знал, что во время процедуры ликвидации банка получит гарантированную сумму возмещения в пределах 200 тыс. грн, а остальные — только в случае удовлетворения четвертой очереди в соответствии с законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц"... Между тем, главному бухгалтеру банка И. В. Гнатенко на момент совершения сделки было известно о неплатежеспособности банковского учреждения и о том, что активов для погашения четвертой очереди кредиторских требований в нем недостаточно", — добавили в ФГВФЛ.

По предварительным выводам правоохранителей, наиболее вероятными дальнейшими действиями обоих фигурантов этого дела стала внебанковская передача денег и, в таком случае, эти средства должны быть отражены в электронной декларации Луценко. Если же главный бухгалтер этих средств ему не вернула, эти 750 тыс. грн она должна была внести в свою декларацию физического лица и уплатить с них подоходный налог.

Однако при декларировании состояния фигурантами дела эта сумма где-то потерялась: в электронной декларации Луценко за 2015 год указаны только деньги в другом банке — в ПАО "Укринбанк". В этом банке находилось 700 тыс. грн, 14 тыс. евро и $100 тыс.

Банк "Киевская Русь" Forbes Украина

Луценко уже отреагировал на указанную информацию. В Facebook он написал, что против него осуществляется информационная атака с подачи руководства Фонда гарантирования, который нардеп назвал "наиболее коррумпированной в стране структурой".

"Ворушилин (директор ФГВФЛ Константин Ворушилин. — Ред.) и Ко, судя по всему, понимают, что после выборов им придется ходить на допросы и, надеюсь, сесть за решетку. Сейчас они пошли в атаку на меня. Накопали какой-то бред за 2015 (!) год и на днях написали заявление в НАБУ. И с радостью сообщают у себя на сайте, что НАБУ якобы расследует дело в отношении меня о каких-то 750 тыс. гривен (!) моего депозита в банке "Киевская Русь". Мол, я эти средства перечислил в неоперационный день бухгалтеру (!) банка", — сказано в сообщении.

Он отметил, что в ФГВФЛ не смогли объяснить состав правонарушения, поскольку в 2015 году не предусматривалось уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

"Но для меня новость обнадеживающая — если окажется, что у меня был еще и такой депозит, то я ого-го какой богатый. Короче, все идет, как и должно идти. Собаки из кабинетов лают, а мы с пострадавшими вкладчиками движемся в направлении возврата депозитов и наказания виновных. Напомню, что 21 февраля мы все идем на рассмотрение дела о взятке в 5 миллионов долларов должностному лицу ФГВФЛ. Всех приглашу отдельным анонсом. Это реальные деньги и реальные преступления", — заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений. Больше всего проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации.

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