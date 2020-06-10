Депутат райсовета приобрела авто почти за миллион. Фотофакт

Депутат Каменец-Подольского районного совета Светлана Лайтер приобрела элитный автомобиль за почти миллион гривен.

Информация об этом следует из ее декларации.

Чиновница приобрела Toyota RAV4 2020 выпуска прямо из салона за 890 тысяч 166 гривен.

Стоит отметить, что депутаты районных советов могут заниматься предпринимательской деятельностью параллельно с работой в государственном органе.

Согласно ежегодной декларации Лайтер, которую она подала 29 апреля этого года, она ведет предпринимательскую деятельность. Но дело в том, что стоимость приобретенного авто равняется ежегодному доходу депутата.

Согласно данным в документе, Светлана имеет немало недвижимости. В ее собственности находятся два земельных участка, домовладения, кафе-магазин и нежилое здание магазин в Кульчиевцах Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Вместе с мужем она владеет квартирой в Каменец-Подольском, а ее муж единолично владеет нежилым зданием в Фурмановке Каменец-Подольского района Хмельницкой области. На мужа депутата также оформлено два грузовых автомобиля.

Светлана Лайтер

За прошлый год Лайтер заработала в "Каменец-Подольском районном потребительском обществе" 103 тысячи 900 гривен и 60 тысяч 529 гривен в ООО "Изумруд Подолье", получила 536 тысяч 328 гривен от занятия предпринимательской деятельностью, 2 600 грн благотворительной помощи и 10 8000 грн дивидендов. Ее муж заработал 51 тысяч 108 гривен в СТ "Кульчиевцы".

Поэтому суммарный доход семьи за год составил около 862 тысяч гривен. Наличными Лайтер держит 413 тысяч грн, 5000 евро и 8000 евро; на трех банковских счетах – 2471 грн, 11 577 грн и 10 долларов США. Ее муж держит наличными 182 тысячи грн и 7000 долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат, член депутатской группы "За будущее" Виктор Мьялик в декларации за 2019 год указал, что владеет 158 квартирами в Киево-Святошинском районе.