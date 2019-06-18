"Деньги зайдут": у Зеленского заявили о решении проблем с зарплатами шахтерам

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что благодаря вмешательству Владимира Зеленского фактически был решен вопрос погашения долгов по заработной плате работникам государственного предприятия "Львовуголь".

"Уже сегодня на "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль–апрель будут полностью погашены", – заявил Герус, говорится на сайте главы государства.

В частности, о задержке с выплатой заработной платы Зеленскому рассказали горняки шахты "Лесная" предприятия "Львовуголь", которую президент посетил в конце мая в связи с аварией.

По состоянию на начало июня задолженность шахтерам составила 216 млн гривен. Главная причина – отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли.

Тогда для решения вопроса президент созвал расширенное совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины по энергетической безопасности государства, где среди прочего рассматривались проблемы угольной отрасли.

Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн гривен. Остальные деньги – около 175 млн гривен – небюджетные средства, которые были получены благодаря действиям, которые привели к повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

Позже председатель профсоюза шахтеров Виталий Онижук заявил, что горняки из шахт "Лесная" и "Степная" отказались спускаться в забой до полного погашения задолженности по заработной плате, передает "Громадське".

"Сегодня не работают две шахты, "Степная" и "Лесная". Деньги на наши счета не поступали. Сегодня ожидаем первый транш – 30 млн гривен. В четверг, возможно второй – 80 млн гривен. Если денег не будет сегодня, то завтра не будут работать и другие шахты", – резюмировал Онижук.

О задержке с выплатой заработной платы Зеленскому рассказали горняки шахты "Лесная"

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины совместно с Министерством угольной промышленности работают над поиском дополнительных источников финансирования для погашения задолженности перед шахтерами.

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