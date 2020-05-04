Деньги в СССР: как выглядели рубли от революции до развала Союза

За все время существования Советского Союза в нем прошло несколько денежных реформ, так что внешний вид денег может удивить разнообразием. А первые продуктовые карточки, ставшие символом конца "совка", появились еще в 1921 году.

Об этом говорится в публикации блогера "Мамин Сибиряк", который рассказал, как менялся внешний вид денег в Союзе.

Деньги в СССР

Первыми деньгами были некие "совзнаки", которые были в обороте с 1919 по 1924 год. Выглядели они так:

Советские деньги образца 1919 года – "Тридцать рублей"

"Сто рублей" образца 1921 года.

"Пятьсот рублей" образца 1922 года

А так же помимо "совзнаков", были и обязательства, номинал которых значительно превышал самую крупную купюру того времени (10 000 рублей).

Обязательства на "10 миллионов рублей" образца 1921 года

Но из-за гражданской войны деньги начали сильно обесцениваться и нуждались в деноминации и более стабильном курсе.

Именно в тот период времени, в СССР была введена впервые карточная система.

Продуктовая карточка из Баку, 1921 год

Денежная реформа в СССР 1922-1924 года

Первая денежная реформа в СССР случилась как раз в 1922-1924 году. Именно тогда было принято решение провести деноминацию (10 000 к 1) и принять единственную валюту во всём СССР – "червонцы".

Первый Советский червонец, образца 1922 года, обеспеченный чистым золотом

Единственно верным способом остановить инфляцию и внедрить новую валюту в обиход, было решение - обеспечить её реальным золотом.

Помимо бумажного варианта, был и вариант червонца, выполненного из настоящего золота. Выглядел он вот так:

Золотой "Советский Червонец" образца 1923 года. Вес – 8,6 грамм золота 900 пробы

В итоге, Госбанком СССР, были выпущены червонцы номиналом: 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 советских "червонных" рублей.

Эти деньги существовали в обороте вплоть до денежной реформы 1961 года.

Денежная реформа в СССР 1947 года

После Второй мировой войны 1941-1945 года, была проведена очередная денежная реформа в СССР.

Цель этой реформы была деноминация и отмена карточной системы в послевоенное время. Она не несла кардинальный характер и имела, скорее, корректирующий фактор.

"Десять рублей" образца 1947 года, после денежной реформы в послевоенное время

"Сто рублей" образца 1947-1957 года выпуска

Денежная реформа в СССР 1961 года

И только после очередной реформы в 1961 году, Советские деньги обрели тот вид, который помнит, практически, каждый из тех, кто застал Союз.

Суть самой реформы снова заключалась в очередной деноминации и девальвации рубля. Была изменена ценность в золоте нового советского рубля, которые обменивались по курсу 10 к 1.

Советский рубль образца 1961 года

10 советских рублей после денежной реформы 1961 года

25 советских рублей

Советские деньги после 1991 года

Последняя денежная реформа в СССР, проводимая с января по апрель 1991 года. Это последние деньги в Советском Союзе, которые уже имели свой окончательный вид, до распада СССР.

Данная реформа имела внезапную цель изменить ценность денег из-за товарного дефицита, появившегося в конце советской эпохи. Старые деньги, образца 1961 года, как таковые, не выводились из обращения.

За исключением номиналов в 50 и 100 советских рублей.

Но так же были добавлены новые номиналы: 200, 500 и 1000 советских рублей.

Двести советских рублей образца 1991 года

Пятьсот советских рублей образца 1991 года

Тысяча советских рублей образца 1991 года

Вывод

Каждая последующая денежная реформа выражалась в очередной деноминации из-за снижения покупательной способности советского рубля.

Как сообщал OBOZREVATEL: