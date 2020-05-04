Деньги в СССР: как выглядели рубли от революции до развала Союза

За все время существования Советского Союза в нем прошло несколько денежных реформ, так что внешний вид денег может удивить разнообразием. А первые продуктовые карточки, ставшие символом конца "совка", появились еще в 1921 году.
Об этом говорится в публикации блогера "Мамин Сибиряк", который рассказал, как менялся внешний вид денег в Союзе.
Деньги в СССР
Первыми деньгами были некие "совзнаки", которые были в обороте с 1919 по 1924 год. Выглядели они так:
Советские деньги образца 1919 года – "Тридцать рублей"
"Сто рублей" образца 1921 года.
"Пятьсот рублей" образца 1922 года
А так же помимо "совзнаков", были и обязательства, номинал которых значительно превышал самую крупную купюру того времени (10 000 рублей).
Обязательства на "10 миллионов рублей" образца 1921 года
Но из-за гражданской войны деньги начали сильно обесцениваться и нуждались в деноминации и более стабильном курсе.
Именно в тот период времени, в СССР была введена впервые карточная система.
Продуктовая карточка из Баку, 1921 год
Денежная реформа в СССР 1922-1924 года
Первая денежная реформа в СССР случилась как раз в 1922-1924 году. Именно тогда было принято решение провести деноминацию (10 000 к 1) и принять единственную валюту во всём СССР – "червонцы".
Первый Советский червонец, образца 1922 года, обеспеченный чистым золотом
Единственно верным способом остановить инфляцию и внедрить новую валюту в обиход, было решение - обеспечить её реальным золотом.
Помимо бумажного варианта, был и вариант червонца, выполненного из настоящего золота. Выглядел он вот так:
Золотой "Советский Червонец" образца 1923 года. Вес – 8,6 грамм золота 900 пробы
В итоге, Госбанком СССР, были выпущены червонцы номиналом: 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 советских "червонных" рублей.
Эти деньги существовали в обороте вплоть до денежной реформы 1961 года.
Денежная реформа в СССР 1947 года
После Второй мировой войны 1941-1945 года, была проведена очередная денежная реформа в СССР.
Цель этой реформы была деноминация и отмена карточной системы в послевоенное время. Она не несла кардинальный характер и имела, скорее, корректирующий фактор.
"Десять рублей" образца 1947 года, после денежной реформы в послевоенное время
"Сто рублей" образца 1947-1957 года выпуска
Денежная реформа в СССР 1961 года
И только после очередной реформы в 1961 году, Советские деньги обрели тот вид, который помнит, практически, каждый из тех, кто застал Союз.
Суть самой реформы снова заключалась в очередной деноминации и девальвации рубля. Была изменена ценность в золоте нового советского рубля, которые обменивались по курсу 10 к 1.
Советский рубль образца 1961 года
10 советских рублей после денежной реформы 1961 года
25 советских рублей
Советские деньги после 1991 года
Последняя денежная реформа в СССР, проводимая с января по апрель 1991 года. Это последние деньги в Советском Союзе, которые уже имели свой окончательный вид, до распада СССР.
Данная реформа имела внезапную цель изменить ценность денег из-за товарного дефицита, появившегося в конце советской эпохи. Старые деньги, образца 1961 года, как таковые, не выводились из обращения.
За исключением номиналов в 50 и 100 советских рублей.
Но так же были добавлены новые номиналы: 200, 500 и 1000 советских рублей.
Двести советских рублей образца 1991 года
Пятьсот советских рублей образца 1991 года
Тысяча советских рублей образца 1991 года
Вывод
Каждая последующая денежная реформа выражалась в очередной деноминации из-за снижения покупательной способности советского рубля.
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