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5 мая • обновлено в 11:27
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Деньги в СССР: как выглядели рубли от революции до развала Союза

6.4т
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За все время существования Советского Союза в нем прошло несколько денежных реформ, так что внешний вид денег может удивить разнообразием. А первые продуктовые карточки, ставшие символом конца "совка", появились еще в 1921 году.

Об этом говорится в публикации блогера "Мамин Сибиряк", который рассказал, как менялся внешний вид денег в Союзе.

Деньги в СССР

Деньги в СССР

Первыми деньгами были некие "совзнаки", которые были в обороте с 1919 по 1924 год. Выглядели они так:

Советские деньги образца 1919 года – "Тридцать рублей"

Советские деньги образца 1919 года – "Тридцать рублей"

"Сто рублей" образца 1921 года.

"Сто рублей" образца 1921 года.

"Пятьсот рублей" образца 1922 года

"Пятьсот рублей" образца 1922 года

А так же помимо "совзнаков", были и обязательства, номинал которых значительно превышал самую крупную купюру того времени (10 000 рублей).

Обязательства на "10 миллионов рублей" образца 1921 года

Обязательства на "10 миллионов рублей" образца 1921 года

Но из-за гражданской войны деньги начали сильно обесцениваться и нуждались в деноминации и более стабильном курсе.

Именно в тот период времени, в СССР была введена впервые карточная система.

Продуктовая карточка из Баку, 1921 год

Продуктовая карточка из Баку, 1921 год

Денежная реформа в СССР 1922-1924 года

Первая денежная реформа в СССР случилась как раз в 1922-1924 году. Именно тогда было принято решение провести деноминацию (10 000 к 1) и принять единственную валюту во всём СССР – "червонцы".

Первый Советский червонец, образца 1922 года, обеспеченный чистым золотом

Первый Советский червонец, образца 1922 года, обеспеченный чистым золотом

Единственно верным способом остановить инфляцию и внедрить новую валюту в обиход, было решение - обеспечить её реальным золотом.

Помимо бумажного варианта, был и вариант червонца, выполненного из настоящего золота. Выглядел он вот так:

Золотой "Советский Червонец" образца 1923 года. Вес – 8,6 грамм золота 900 пробы

Золотой "Советский Червонец" образца 1923 года. Вес – 8,6 грамм золота 900 пробы

В итоге, Госбанком СССР, были выпущены червонцы номиналом: 1, 2, 3, 5, 10, 25 и 50 советских "червонных" рублей.

Эти деньги существовали в обороте вплоть до денежной реформы 1961 года.

Денежная реформа в СССР 1947 года

После Второй мировой войны 1941-1945 года, была проведена очередная денежная реформа в СССР.

Цель этой реформы была деноминация и отмена карточной системы в послевоенное время. Она не несла кардинальный характер и имела, скорее, корректирующий фактор.

"Десять рублей" образца 1947 года, после денежной реформы в послевоенное время

"Десять рублей" образца 1947 года, после денежной реформы в послевоенное время

"Сто рублей" образца 1947-1957 года выпуска

"Сто рублей" образца 1947-1957 года выпуска

Денежная реформа в СССР 1961 года

И только после очередной реформы в 1961 году, Советские деньги обрели тот вид, который помнит, практически, каждый из тех, кто застал Союз.

Суть самой реформы снова заключалась в очередной деноминации и девальвации рубля. Была изменена ценность в золоте нового советского рубля, которые обменивались по курсу 10 к 1.

Советский рубль образца 1961 года

Советский рубль образца 1961 года

10 советских рублей после денежной реформы 1961 года

10 советских рублей после денежной реформы 1961 года

25 советских рублей

25 советских рублей

Советские деньги после 1991 года

Последняя денежная реформа в СССР, проводимая с января по апрель 1991 года. Это последние деньги в Советском Союзе, которые уже имели свой окончательный вид, до распада СССР.

Данная реформа имела внезапную цель изменить ценность денег из-за товарного дефицита, появившегося в конце советской эпохи. Старые деньги, образца 1961 года, как таковые, не выводились из обращения.

За исключением номиналов в 50 и 100 советских рублей.

Но так же были добавлены новые номиналы: 200, 500 и 1000 советских рублей.

Двести советских рублей образца 1991 года

Двести советских рублей образца 1991 года

Пятьсот советских рублей образца 1991 года

Пятьсот советских рублей образца 1991 года

Тысяча советских рублей образца 1991 года

Тысяча советских рублей образца 1991 года

Вывод

Каждая последующая денежная реформа выражалась в очередной деноминации из-за снижения покупательной способности советского рубля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 66 лет назад 19 февраля 1954 года Крым от РСФСР передали УССР с формулировкой "крайне запущенная область". Украина восстановила регион, но после аннексии Россией он снова "почти убит".

  • Люди, ностальгирующие по СССР, любят вспоминать, какие в нем были низкие цены. Правда, если сравнить их с зарплатами того времени, становится ясно, что кроме самых простых продуктов денег мало на что хватало.

  • Жители СССР, которым пропаганда рассказывала о производстве тысяч танков и "самой передовой науке", в обычной жизни были вынуждены ремонтировать очки синей изолентой и искать советы, как из "ушей" от старой меховой шапки сделать для детей дефицитные варежки.

  • Бытовая техника в СССР стоила заоблачных денег. Так, телевизор с экраном 3х4 см стоил как две зарплаты, а в 60-е годы позволить себе холодильник могли только 5% семей "сверхдержавы".

  • Рассказы о небывалой технологичности и надежности советской бытовой техники в большинстве случаев оказываются мифами. В большинстве случаев лучшие примеры – украдены (или реже – куплены) на Западе.

  • Один из ныне популярных "советских" мифов состоит в том, что якобы "до перестройки в Союзе жили очень сытно". Однако кадры из магазинов из фильмов, чудом пропущенные цензурой, в пыль разбивают это утверждение.

  • Обычные бананы в Советском союзе были жутким дефицитом и считались деликатесом. Чтобы их "достать", люди часами стояли в очередях, а купив, зачастую не знали, как их нужно есть.

  • Конфеты хорошего качества в СССР были таким же дефицитом, как и любые другие нормальные продукты. Детям их давали по 1-2 штуки, а вместо сладостей все грызли сладкие брикеты из киселя-концентрата.

  • "Колбаса по 2.20" – один из символов, по которому тоскуют "фанаты совка" и с которого смеются противники строя. Тогда это был продукт далеко не ежедневного потребления, а из-за дефицита мяса практически всю продукцию мясокомбинатов из Украины вывозили в Москву.

  • В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

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Автор
Андрей Довгань
Тег
СССР
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
Советские деньги были обеспечены Золотом и всей мощью Советского Союза.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Киевский Красноармеец, не пиши того, о чем не знаешь. 1,3 и 5 рублей - казначейские билеты, фактически бумажки на доверие. 10,25,50 и 100 рублей - банковские билеты, на 30% (в теории) обеспечивались активами (не только золотом, а и "ценными бумагами") госбанка. Если бы деньги обеспечивались на 100% или даже на 50% золотом, не было бы инфляции. Кроме того не забывайте, что было такое изобретение СССР как облигации государственного займа, т.е. у населения принудительно изымалась часть денег, чтобы поддержать обесценивающийся рубль.
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