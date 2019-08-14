Деньги – тренерам: правительство пошло на беспрецедентный шаг ради спорта

Правительство приняло ряд важнейших решений для развития спорта в Украине.

Как сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов в Facebook, в среду, 14 августа, было утверждено постановление Кабмина "О некоторых вопросах оплаты труда работников детско-юношеских спортивных школ".

Так, заработная плата тренеров-преподавателей ДЮСШ с 1 января 2020 увеличится от 20 до 70%, благодаря дополнительному коэффициенту от 1,7 до 1,2 к должностному окладу.

"Я очень счастлив, что мы смогли если не убрать, то уменьшить разницу между зарплатой учителей физкультуры в школе и зарплатой тренеров детско-юношеских спортивных школ. Инициатива позволит существенно обновить тренерский состав ДЮСШ, реализоваться молодым тренерам-преподавателям, которые часто не могли работать по специальности из-за низкой заработной плате", - отметил Жданов.

Также правительство утвердило проект Указа президента Украины "О стипендиях президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров".

Отмечается, что стипендии спортсменам и тренерам будет существенно увеличены и будут повышаться вместе с прожиточным минимумом для трудоспособных лиц.

"Если сейчас стипендия для победителя Олимпиады составляет 15 000 гривен, для чемпиона мира - 12, то, согласно проекту Указа, она составит 16 и 13 прожиточных минимумов. Чемпионы Европы будут претендовать на стипендию размером 9 прожиточных минимумов, 8 и 7 за второе и третье места. Тренеры будут получать 50% от размера стипендии своих спортсменов", - рассказал Жданов.

Также установлены категории для молодых спортсменов, которые добиваются успехов на международных соревнованиях. "Те, кто занял 1-3 места на чемпионатах мира в ближайшей к взрослым возрастной группе должны получать от 8 до 6 прожиточных минимумов (это от 19 до 13 тыс. грн), чемпионатах Европы - от 6 до 4 прожиточных минимумов. Для победителей и призеров Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира или Европы среди юниоров (юниорок) - 3 прожиточных минимума", - сообщил министр.

Он добавил, что таким образом удастся не только поддержать развитие спорта в Украине, но и предотвратить отток перспективной молодежи за границу.

Игорь Жданов facebook.com/zhdanovihor

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" хочет объединить Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство - Министерство гуманитарной политики, которое может возглавить внештатный советник президента Владимира Зеленского.

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