Деньги раздадут на "руки": какое нововведение готовит Кабмин

Украинцы при оформлении субсидий в следующем году будут подавать не только декларацию и заявление, но и открывать собственные счета в банке. В первое время, предполагает министр соцполитики Андрей Рева, это будут целевые счета в государственном "Ощаде". Во-первых, у него распространенная сеть. Во-вторых, у этого банка уже есть опыт выплат для переселенцев.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Банк будет с целевого счета оплачивать часть коммунальных услуг, остальное - субсидиант. И если экономить и тратить меньше нормы, то сохраненные средства можно будет получить "на руки". Так, в конце сезона Министерство соцполитики вместе с предприятиями проведет перерасчет. Всю переплату, которая образовалась, банк отдаст субсидианту.

"Сейчас - с 1 октября - запущена программа старой системы. Пока не закончится отопительный сезон, менять не будем. Эта программа будет длиться до 1 мая. С 1 января 2019-го параллельно заработает новая программа. Ею воспользуются все, кто обратятся за субсидиями в январе", - поясняет министр.

Второй этап монетизации намечен на 1 мая 2019-го, когда закончатся субсидии на отопительный сезон 2018/2019. С этого момента всех, кто будет обращаться за скидками на неотопительный сезон, затронет монетизация. Как правило, в неотопительный сезон количество субсидиантов сокращается в два раза (так как не нужно платить за дорогое тепло).

Третий этап монетизации продлится с октября по декабрь 2019-го включительно. Он коснется всех, кто будет получать "скидки" на отопительный сезон 2019/2020.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы будут отрабатывать долги по коммуналке. Привлекать к работе будут только по желанию. К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию и т.п.