"Деньги пахнут": в России рассказали о будущем Абрамовича в Британии

Российскому олигарху Роману Абрамовичу для того, чтобы остаться в Великобритании необходимо будет доказать происхождение своих капиталов, однако сделать это невозможно.

"Британцы попытались выяснить происхождение значительной части денег Романа Абрамовича. Это путинские деньги, которые он направляет на разные свои проекты. Кстати говоря, Абрамович так и не смог объяснить их происхождение и, по-видимому, не сможет", – пишет в блоге OBOZREVATEL российский предприниматель и политик Константин Боровой.

По его словам, британцы опасаются российских агентурных сетей и их незаконных действий на территории Великобритании и боятся реализации различных проектов президента России Владимира Путина.

"И правильно делают. Сомнений в том, что Роман Абрамович реализовывал проекты Кремля, в том числе и в Великобритании, и даже по всему миру, у них нет. Англичане не собираются закрывать глаза на инвестиции криминальных капиталов. Кстати говоря, это прекрасный пример другим государствам, в том числе и Украине, что деньги пахнут", – резюмировал Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Абрамович прибыл в Тель-Авив и получил израильское удостоверение личности, на которое имеет право по программе репатриации евреев в Израиль.