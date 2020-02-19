Деньги на картах украинцев начнут облагать налогом? Появился официальный ответ

Государственная налоговая служба сообщила, что информация о введении нового налога на частные карточки украинцев не соответствует действительности.

"Никаких новых налогов не вводится! Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.

Государственная налоговая служба также обратила внимание на то, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФЛП) может быть предоставлена банком только:

по запросу ГНС – о наличии банковских счетов;

по решению суда – о движении средств или другую информацию о счетах.

"Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", – резюмировали представители ведомства.

Государственная налоговая служба сообщила, что информация о введении нового налога на частные карточки украинцев не соответствует действительности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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