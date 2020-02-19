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19 февраля • обновлено в 10:54
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Деньги на картах украинцев начнут облагать налогом? Появился официальный ответ

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Государственная налоговая служба сообщила, что информация о введении нового налога на частные карточки украинцев не соответствует действительности.

"Никаких новых налогов не вводится! Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", – сообщила пресс-служба ведомства на Facebook.

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Государственная налоговая служба также обратила внимание на то, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся ФЛП) может быть предоставлена банком только:

  • по запросу ГНС – о наличии банковских счетов;

  • по решению суда – о движении средств или другую информацию о счетах.

"Итак, если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.) обязана обратиться в суд", – резюмировали представители ведомства.

Государственная налоговая служба сообщила, что информация о введении нового налога на частные карточки украинцев не соответствует действительности

Государственная налоговая служба сообщила, что информация о введении нового налога на частные карточки украинцев не соответствует действительности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Темы
Зарплаты в Украине Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
налоги зарплата
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Вот интересно: рост средней зарплаты всегда вычисляют и, соответственно, хотят этот рост с помощью налогов и другого типа выплат забрать у людей. Но почему не вычисляют поднятие цен на продукты, например? Ведь те же практически 20%. Или у нас те, кто пишет законы, смотрит сугубо по себе? Если они стоят на обеспечении государства и у них повышается зарплата, то с них и снимайте эти налоги. А люди ваше повышение тратят на выживание (продукты, медикаменты, проезд, оплата счетов, которые вы разделяет, а потом за каждый берете за обслуживание процент и т. д) Может таким "писакам законов" нужно уже спустится немного к народу?
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