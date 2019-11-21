Деньги МВФ идут в "общак Януковича": прокуратура забила тревогу

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича легализовало 7,4 миллиарда долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, которые тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton.

Генеральная прокуратура пыталась блокировать выплату внешнего долга, однако безрезультатно, сообщил украинский прокурор Константин Кулик в интервью "Апострофу".

"Луценко два года пытался эту тему продвинуть. Я ему докладывал об этой ситуации, доказательства показывал. Два года мы пытались заблокировать выплату внешнего долга, чтобы деньги не шли фигурантам. Но безрезультатно", – отметил он.

По словам прокурора, сейчас Украина берет деньги Международного валютного фонда, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича".

Кулик также добавил, что легализация средств окружения Януковича происходила через страны Балтии.

Деньги перечислялись на 23 компании, которые были аффилированы с бывшим председателем Нацбанка Сергеем Арбузовым.

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича легализовало 7,4 миллиарда долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга

Как сообщал OBOZREVATEL:

Беглый экс-президент Виктор Януковича и его так называемая Семья, которая насчитывает 56 человек из ближайшего окружения, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В декабре 2018 года власти Швейцарии продлили на год замораживание активов Януковича и приближенных к нему лиц.

В феврале 2019 года сообщалось, что бюджет Украины получит 1,5 млрд гривен от специальной конфискации средств преступной организации беглого экс-президента.

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