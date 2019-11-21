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21 ноября • обновлено в 12:06
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Деньги МВФ идут в "общак Януковича": прокуратура забила тревогу

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Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича легализовало 7,4 миллиарда долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, которые тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton.

Генеральная прокуратура пыталась блокировать выплату внешнего долга, однако безрезультатно, сообщил украинский прокурор Константин Кулик в интервью "Апострофу".

"Луценко два года пытался эту тему продвинуть. Я ему докладывал об этой ситуации, доказательства показывал. Два года мы пытались заблокировать выплату внешнего долга, чтобы деньги не шли фигурантам. Но безрезультатно", – отметил он.

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По словам прокурора, сейчас Украина берет деньги Международного валютного фонда, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича".

Кулик также добавил, что легализация средств окружения Януковича происходила через страны Балтии.

Деньги перечислялись на 23 компании, которые были аффилированы с бывшим председателем Нацбанка Сергеем Арбузовым.

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича легализовало 7,4 миллиарда долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга

Окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича легализовало 7,4 миллиарда долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Темы
Долг Януковича Черная касса Януковича
Персоны
Константин Кулик Виктор Янукович
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Хо Хол
Хо Хол
ПХАХАХАХХА, интересно как долго эта отмаза будет работать? :D
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
А ведь я догадывался ,что Витёк до сих пор ворует. )))
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