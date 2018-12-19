Деньги каждые полгода: МВФ раскрыл детали судьбоносного для Украины решения

Новая программа помощи stand-by для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов предусматривает предоставление первого транша немедленно в размере 1,4 млрд долларов США.
Каждые полгода будет проходить пересмотр для выделения следующих выплат, уточняется в официальном заявлении на сайте МВФ.
Так, программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:
- продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;
- снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;
- усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;
- продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.
МВФ и Украина
"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены, и уверенность возросла", — прокомментировал первый заместитель директора и и.о. председателя Фонда Дэвид Липтон.
Отмечается, что новое соглашение stand-by "обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту".
Петр Порошенко и Кристин Лагард
Facebook Петра Порошенко
При этом в МВФ предупредили о значительных рисках - как внутренних, так и внешних.
"Украинская власть сделала важные шаги для смягчения этих рисков, в том числе путем утверждения надежного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках. Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов", — резюмировал Липтон.
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября МВФ согласовал с Украинойновую 14-месячную программу поддержки экономической политики stand-by. Также Фонд пообещал продолжать сотрудничество с Украиной даже во время действия в стране военного положения.
Украина ожидает получение нового транша МВФ в рамках новой программы резервной поддержки в течение 10 рабочих дней до католического Рождества (25 декабря).
Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.