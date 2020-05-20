Деньги "Газпрома" получили благодаря моим личным договоренностям с Путиным – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от "Газпрома" $3 млрд в рамках Стокгольмского арбитража благодаря, в частности, его личным договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке по случаю годовщины его президентства.

"31 декабря были очень сложные переговоры (с Россией относительно платы за транзит газа. – Ред.). Благодаря давлению и помощи Германии, Франции и моим личным договоренностям с президентом России Владимиром Путиным мы решили вопрос и получили 3 миллиарда долларов США от "Газпрома". Это произошло 31 декабря. В тот же день у меня был разговор с президентом России, и мы действительно подвели итоги под тем, что вернули людей и получили деньги", – заявил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского

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