Главная Новости
20 мая • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Деньги "Газпрома" получили благодаря моим личным договоренностям с Путиным - Зеленский

Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от "Газпрома" $3 млрд в рамках Стокгольмского арбитража благодаря, в частности, его личным договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке по случаю годовщины его президентства.

"31 декабря были очень сложные переговоры (с Россией относительно платы за транзит газа. - Ред.). Благодаря давлению и помощи Германии, Франции и благодаря моим личным договоренностям с президентом России Владимиром Путиным, мы решили вопрос и получили 3 миллиарда долларов США от "Газпрома". Это произошло 31 декабря. В тот же день у меня был разговор с президентом России и мы действительно подвели итоги под тем, что мы вернули людей и получили деньги", – заявил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского

Пресс-конференция Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 декабря 2019 года "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

  • При этом вицепремьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

  • 27 декабря 2019 "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

  • В апреле исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК подготовил дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 млрд долларов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пресс-конференция Зеленского 2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Пресс-конференция Зеленского 2020 Стокгольмское решение по газу
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Газпром
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
52
23
Смешно
1
Интересно
2
Печально
19
Трэш
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 230.

    Вылечились: 5955. Умерли: 564.

  • В мире заболели более 4,9 млн человек, погибли – 323 тысячи.

  • Врачи заявили о новом опасном осложнении при COVID-19.

  • В течение недели Швеция, которая не вводила карантин, стала лидером в Европе по количеству смертей от COVID-19 на душу населения.

  • В Нидерландах работник меховой фермы, где разводят норок, заразился коронавирусом от животного.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги