Деньги "Газпрома" получили благодаря моим личным договоренностям с Путиным - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от "Газпрома" $3 млрд в рамках Стокгольмского арбитража благодаря, в частности, его личным договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Такое заявление прозвучало во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке по случаю годовщины его президентства.

"31 декабря были очень сложные переговоры (с Россией относительно платы за транзит газа. - Ред.). Благодаря давлению и помощи Германии, Франции и благодаря моим личным договоренностям с президентом России Владимиром Путиным, мы решили вопрос и получили 3 миллиарда долларов США от "Газпрома". Это произошло 31 декабря. В тот же день у меня был разговор с президентом России и мы действительно подвели итоги под тем, что мы вернули людей и получили деньги", – заявил Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 декабря 2019 года "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Россия заплатит 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а Украина откажется от дальнейших исков против "Газпрома".

При этом вицепремьер-министр России Дмитрий Козак назвал выплату $2,9 млрд Украине "каплей в море" по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

27 декабря 2019 "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

В апреле исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что НАК подготовил дополнительные иски к российскому "Газпрому" еще на 17,3 млрд долларов.

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