"Деньги есть, но не для всех": россиян возмутили миллиардные траты Кремля на пропагандистов

Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который ориентирован на аудиторию Запада, в 2020 году получит из бюджета 23 млрд рублей (8,6 млрд гривен).

"Хорошие новости. Мы будем еще громче рассказывать миру про гибель Европы и крах доллара", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

По его словам, Кремль выделит Russia Today на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен) больше, чем планировалось.

Соответствующая информация вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Деньги есть, но не для всех", – пишет Татьяна.

"Радость какая!" – иронизирует Волгоград.

"Новости хорошие, а жизнь все хуже и хуже, и страшнее", – резюмировал РА Булкин и Альтшулер.

Хорошие новости.

Мы будем ещё громче рассказывать миру про гибель Европы и крах доллара.

Телеканал Russia Today в 2020 году получит из бюджета 23 млрд. рублей.

На 2,5 млрд. больше, чем планировалось ранее. — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 27, 2019

Кремль выделил 23 млрд рублей на пропагандистский телеканал Russia Today ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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