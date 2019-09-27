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27 сентября • обновлено в 18:53
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"Деньги есть, но не для всех": россиян возмутили миллиардные траты Кремля на пропагандистов

16.4т Читать материал на украинском

Российский пропагандистский телеканал Russia Today, который ориентирован на аудиторию Запада, в 2020 году получит из бюджета 23 млрд рублей (8,6 млрд гривен).

"Хорошие новости. Мы будем еще громче рассказывать миру про гибель Европы и крах доллара", – пишет в Twitter блогер Проф. Преображенский.

По его словам, Кремль выделит Russia Today на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен) больше, чем планировалось.

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Соответствующая информация вызвала резонанс среди пользователей сети.

"Деньги есть, но не для всех", – пишет Татьяна.

"Радость какая!" – иронизирует Волгоград.

"Новости хорошие, а жизнь все хуже и хуже, и страшнее", – резюмировал РА Булкин и Альтшулер.

"Деньги есть, но не для всех": россиян возмутили миллиардные траты Кремля на пропагандистов

Кремль выделил 23 млрд рублей на пропагандистский телеканал Russia Today

Кремль выделил 23 млрд рублей на пропагандистский телеканал Russia Today

ТАСС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
пропаганда
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Россиян ждёт инфляционный шок, доллар по 100! А отопительный коллапс почему-то на Украине. Странно.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Можно компенсировать,вернув в родную гавань Харьковщину и Одещину с Киевщиной. А нерабов-рагулей продать польским панам по остаточной стоимости. Один хер работать не умеют
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Belov Тима
Belov Тима
Макарский Александр, ты только чеченский хер в свою жопу вернуть можешь)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Макарский Александр, хрен тебе а не Одессу. Таких как ты в Черном море бичкам скормим.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Денег нет но вы держитесь)))))
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2 из 3 ответов | показать все
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Вакула Кузнец, "Твое кино- это смотреть в очко путе ..."? Вот мы вам его и покажем ... Многосерийное ... Первые серии вы уже просмотрели.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Григорьев Григорий, Твое кино- это смотреть в очко путе, и облизываться.
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