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"Денег нет": в Крыму забили тревогу из-за мизерных зарплат

2.2т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму бюджетники жалуются на низкие заработные платы и участившиеся увольнения.

"В Севастополе жалуются: если раньше они сами бежали из школ и больниц из-за низких заплат, то сейчас увольняют даже тех, кто готов пахать за копейки", – пишет местный журналист Виктор Ядуха для "Примечаний".

По его словам, оккупационные власти объясняют все просто – денег нет.

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Одновременно с этим Ядуха отмечает, что бюджеты Крыма и Севастополя "трещат от миллиардов".

"Почему же расходы на социал сокращают? Ответ прост: потому что их можно сокращать. Зачем делиться валовым национальным продуктом с низами, если можно отнимать все больше, рассказывая по телевизору о геополитических победах, до абсурда зажимая свободы и усиливая репрессии?" – резюмировал он.

Бюджетники жалуются на низкие заработные платы и участившиеся увольнения

Бюджетники жалуются на низкие заработные платы и участившиеся увольнения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
шо-то не видно в херсонской области заробитчан з КРЫМА.як появляться повирю
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