Денег нет: Украина заморозила важный мегапроект неподалеку от Крыма

Дамба на Северо-Крымском канале, неподалеку от административной границы с оккупированным Крымом, не достроена на 7%.

Как пояснил в комментарии "Крым.Реалии" начальник управления Северо-Крымского канала Александр Шевченко, строительные работы "заморожены" с 2016 года из-за отсутствия финансирования.

"Работа не проводится. По факту окончания работ в 2016 году – все стоит без движения. Вопрос в деньгах. Вопрос не к нам, а к заказчику. Это Одесская объединенная дирекция (строительства водохозяйственных объектов. - Ред.), которая непосредственно является заказчиком. Только она с Госводагентством решает финансовые вопросы. Мы – эксплуатационники. Мы принимаем на баланс и эксплуатируем те объекты, которые непосредственно сданы в эксплуатацию. На сегодняшний день дамба не сдана. Поэтому этот объект не наш. Исходя из тех актов результатов, которые были изложены комиссией по завершению строительства первой очереди, была озвучена цифра 93%", – сказал Шевченко.

Дамба возле Крыма hvylya.net

Отмечается, что издание направило информационный запрос Госводагентству по поводу вопроса финансирования строительства дамбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, так называемые "власти" аннексированного Крыма заявили о желании вступить в переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра. "Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", – объяснили оккупанты.

Как заявил экс-первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов, Украина возобновит поставки в аннексированный Крым воды из Днепра только после деоккупации полуострова Россией.

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