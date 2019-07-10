"Денег нет": сеть высмеяла кризис военных предприятий в России

В России кризис предприятий военно-промышленного комплекса добрался до одного из крупнейших заводов страны – дальневосточной “Звезды”.

В частности, из-за проблем с финансированием и растущей задолженностью по зарплатам, работники завода с августа по декабрь 2019 года будут переведены на неполную рабочую неделю, сообщает в Twitter блогер Злой Одессит.

"Один из крупнейших заводов ВМФ РФ “Звезда” переходит на неполную рабочую неделю до конца 2019. "Денег нет" выплачивать ЗП. Кризис продолжает косить предприятия ВПК РФ", – отметил он.

Острое недофинансирование российских заводов высмеяли пользователи сети.

‏"В.В Х**ло справляется со своей задачей по развалу Рашки на ура!" – пишет Максим Шкулий.

"В данной ситуации заводу "Звезда" необходим ребрендинг на "П**да", – иронизирует Паспорт Украины.

"Это епархия Сечина. Он получил деньги, обещал рабочие места, ледоколы, и вот", – резюмировала Tatiana.

Кризис добрался до одного из крупнейших заводов страны – дальневосточной “Звезды” "Информационное сопротивление"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.