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МирСпорт

Денег не получим: выяснилось, чем обернется ликвидация "Нафтогаза"

2.6тЧитать материал на украинском

Ликвидация "Нафтогаза" позволит российскому "Газпрому" не платить 2,6 млрд долл. с процентами по уже проигранном транзитной тяжбе, а также избежать риска проиграть в новом арбитражном деле, где дополнительные требования уже превышают 12 млрд долл. США.

Об этом на своей странице в Facebook предупредил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги от "Газпрома", - акцентировал он.

По словам Витренко, ликвидация "Нафтогаза" также поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи.

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"Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз", - объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Юрий Витренко со счетов Ощадбанка 20 сентября 2018 года отправил на счет жены Ирины Шафрановой-Витренко в Лихтенштейне 1 млн 900 тыс. евро и 2 млн 900 тыс. долларов.

Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Объекты
Нафтогаз УкраиныНАК "Нафтогаз"Газпром
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салопотамии трудовыебудни
салопотамии трудовыебудни
А вы на что то рассчитываете? Расслабьтесь лохлы ))
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Может Нафтогазу обьявить государство,преемником и ничего не пропадёт.Или дело только в вывеске "нафтогаз"?
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