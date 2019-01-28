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МирСпорт

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''Денег не хватит'': в Крыму признали провал ''русского мира''

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В оккупированном Севастополе ремонт дорог в 2019 году не будет полностью закончен, поскольку средств на эти работы нет.

"Денег и работ, на сегодняшний день запланированных, не хватит", – заявил глава одного из муниципальных предприятий Николай Коновалов в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, текущее состояние дорог вызвано отношением к ним со стороны дорожных служб.

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"Относились к ним, наверное, не со всей строгостью, серьезностью", – отметил Коновалов.

Новый провал оккупантов высмеяли в сети.

"Шо, опять? Надо сказать, это к лучшему. Вдруг кое-где что-то от Украины осталось. Хоть не допахабят", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

''Денег не хватит'': в Крыму признали провал ''русского мира''

''Денег не хватит'': в Крыму признали провал ''русского мира''

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
Тег
Новости Крыма
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Для тупых рагуль сойдёт новость. Спасибо обоз
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Poroshenko Petro, это ты росиянским пенсам расскажи. И беги, пиз.ить будут.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Poroshenko Petro, для руцких тупых рагуль сойдет новость. Спасибо Педро..(Poroshenko Petri)
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