''Денег не хватит'': в Крыму признали провал ''русского мира''

В оккупированном Севастополе ремонт дорог в 2019 году не будет полностью закончен, поскольку средств на эти работы нет.

"Денег и работ, на сегодняшний день запланированных, не хватит", – заявил глава одного из муниципальных предприятий Николай Коновалов в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, текущее состояние дорог вызвано отношением к ним со стороны дорожных служб.

"Относились к ним, наверное, не со всей строгостью, серьезностью", – отметил Коновалов.

Новый провал оккупантов высмеяли в сети.

"Шо, опять? Надо сказать, это к лучшему. Вдруг кое-где что-то от Украины осталось. Хоть не допахабят", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

‏

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram