В Украине взвинтили цены на автобусные билеты: названы причины

Украинские автоперевозчики со средины сентября 2018 года подняли цены на пригородные маршруты в среднем на 20-25%.

Об этом сообщается в материале UBR. Отмечается, что тем, кто отправляется в областные центры на маршрутках, приходится ехать по поднятым расценкам:

двухчасовой проезд из Киева в Чернигов (140 км) — со 100 грн до 120 грн;

двухчасовой проезд Киев-Житомир (130 км) — с 80 до 100 грн;

трехчасовой проезд Киев-Черкассы (200 км) — со 160 до 200 грн у транзитников.

В последнем случае ценники подняли те, кто ездят из Киева в Кривой Рог и Кропивницкий транзитом через Черкасскую область: поставили 200 грн за билет. Но совсем скоро столько же будут брать и те, что пользуется маршрутом Киев-Черкассы.

"Полгода назад мы повысили стоимость проезда со 140 до 160 грн, но денег все равно не хватает на первоочередные нужды", — отметил в интервью изданию директор компании-перевозчика "Сервис-Авто-2005" Анатолий Жигаловский.

Перевозчики называют четыре ключевые причины пересмотра своих тарифов:

- Подорожание топлива. "Поднимали цену в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Сперва весной 2015 года — с 60 до 80 грн, а затем и в 2018 году — до 100 грн", — отметила руководитель ООО "Мазар" Александра Чутлашвили.

- Новые цены на запчасти. "Выполняем перевозки в основном на импортных автобусах. А запчасти к ним по мере девальвации гривни дорожают", — подчеркнул руководитель ЧП "Владис" Владислав Горбик.

- Дефицит кадров и повышение зарплат. "Растут расходы на заработную плату водителям. Как известно, в стране повышается минимальная зарплата. Везде растут оклады, и мы идем на их повышение, чтобы удержать людей", — заверил директор "Атасс-Славутич" Владислав Арефьев.

- Обновление автопарков. Оно идет крайне медленно, но вскоре автоперевозчикам придется ускориться, поскольку с 1 октября 2019 года будет полностью запрещено использовать машины переделенные из грузовых. "Нужно покупать новые автобусы, импортные, за валюту, "б/у" хотя и в хорошем состоянии. Мы покупаем относительно новые комфортабельные испанские автобусы 2012-2013 года выпуска, с удобными креслами, кондиционерами", — сказал Арефьев.

Впрочем, на этом подорожания не закончатся. По каким-то направлениям вообще не пересматривали ценники — например, в Славутич. А по каким-то подняли расценки не до конца. Так что стоимость билетов будет увеличиваться.

"Мы думаем поднимать цены. И по Славутичу, и по Чернигову. По маршруту Славутич-Киев мы уже два года ездим за 135 грн. За это время себестоимость перевозок по всей Украине резко возросла — а мы все держим цену. По маршруту Чернигов (ТРЦ "Голливуд") -Киев у нас очень низкая цена, мы обязательно в ближайшее время будем ее увеличивать", — заверил директор "Атасс-Славутич".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала 2018 года проезд подорожал больше всего в городском транспорте в Киеве, в Волынской, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях.