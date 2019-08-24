"Денег на асфальт нет": блогер показал катастрофическую ситуацию с дорогами "ЛНР"

Украинский блогер Денис Казанский заявил, что на оккупированной территории Луганской области нет дорог.

"В Брянке (под контролем "ЛНР") тоже нет дорог. Уже 5 лет не кормят Украину, а денег на асфальт все нет", – пишет он в Twitter.

Отдельно блогер отметил реакцию "чиновников" так называемой Луганской народной республики на ситуацию с дорожным полотном.

"Особенно понравился ответ чиновников репортерам из Стаханова (по соседству с Брянкой). Мол, нечего нашими дорогами интересоваться. Наши ямы – это наши ямы!" – резюмировал Казанский.

В Брянке (под контролем ЛНР) тоже нет дорог. Уже 5 лет не кормят Украину, а денег на асфальт все нет.



Особенно понравился ответ чиновников репортерам из Стаханова (по соседству с Брянкой). Мол, нечего нашими дорогами интересоваться. Наши ямы - это наши ямы! pic.twitter.com/fIB96JRrDV — Денис Казанський (@den_kazansky) August 22, 2019

Денис Казанский заявил, что на оккупированной территории Луганской области нет дорог Денис Казанский Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

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