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"Денег на асфальт нет": блогер показал катастрофическую ситуацию с дорогами "ЛНР"

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Украинский блогер Денис Казанский заявил, что на оккупированной территории Луганской области нет дорог.

"В Брянке (под контролем "ЛНР") тоже нет дорог. Уже 5 лет не кормят Украину, а денег на асфальт все нет", – пишет он в Twitter.

Отдельно блогер отметил реакцию "чиновников" так называемой Луганской народной республики на ситуацию с дорожным полотном.

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"Особенно понравился ответ чиновников репортерам из Стаханова (по соседству с Брянкой). Мол, нечего нашими дорогами интересоваться. Наши ямы – это наши ямы!" – резюмировал Казанский.

Денис Казанский заявил, что на оккупированной территории Луганской области нет дорог

Денис Казанский заявил, что на оккупированной территории Луганской области нет дорог

Денис Казанский Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Донбасс
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