Денег хватит всем: в сеть слили эфирные тезисы "слуг народа" о бюджете

Нардепам из фракции "Слуга народа" раздали тезисы, как правильно комментировать законопроект о государственном бюджете на 2021 год. В них указано, как нужно отвечать на "неудобные" вопросы.

Текст документа опубликовало издание "Бабель" (чтобы посмотреть полный текст доскролльте до конца страницы).

"Чтобы проект (госбюджета. - Ред.) не стал для "слуг" неожиданностью, главные его показатели и спорные вопросы информационный и аналитический отделы фракции СН расписали в отдельном документе. Такие эфирные тезисы депутаты получают постоянно и должны озвучивать в СМИ. В тезисах за 2 ноября встречаются довольно странные утверждения. Например, о том, что повышение пенсий и минимальной зарплаты приведет к "увеличению доходов по всей экономике", – отмечает издание.

OBOZREVATEL коротко приводит основные положения документа.

О показателях бюджета

Наши оппоненты говорят, что проект бюджета абсолютно нереалистичный и не может быть выполнен. Но такая роль оппозиционеров. В конце года, когда катастрофы с бюджетом не происходит, как ванговалось, оппоненты власти молчат и не извиняются за свои апокалиптические прогнозы, которые не оправдались. Так будет и с этим бюджетом.

Об увеличении минимальной зарплаты

Уже сегодня сложно найти работников на официальную минимальную зарплату – 5000 гривен. В следующем году будет еще сложнее. Работники получают больше денег на большинстве предприятий в частном секторе. Но часть официально, а часть – в конверте. Иногда это помогает работодателям, так как не нужно аккумулировать ресурсы на уплату налогов. Но ограничивает права работников.

Пенсионерам нужно говорить честно: дыра в Пенсионном фонде есть и потому, что часть политиков и бизнес не поддерживают повышение минималки.

Увеличение минимальной зарплаты – большой шаг вперед в вопросе детенизации рынка труда.

О субсидиях

На них закладывается достаточная сумма – более 30 миллиардов гривен. Денег, как рассчитывают чиновники, должно хватить всем, кто обратится за субсидией и имеет на нее право. Если весной увидим, что расходы на субсидии надо увеличивать, мы это сделаем, пересмотрев бюджет и выделив дополнительные средства.

О выделенных суммах

Пенсионерам в возрасте 75 лет и старше будут доплачивать 400 гривен, после 80 лет – 500 гривен. На это планируется потратить 2,4 миллиарда гривен.

Повышение налогов не планируется. Повышение доходов бюджета ожидается за счет повышения эффективности работы фискальных органов.

Заложены средства на увеличение зарплаты педагогов.

В 2021 году средняя зарплата должна вырасти до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) возрастет на 12,1%.

Есть задача выйти на уровень расходов на здравоохранение в 5% от ВВП, и это возможно сделать постепенно до 2023 года. В следующем году предлагается увеличение до 4,2% от ВВП по сравнению с 3,4% в этом году.

На борьбу с COVID-19 предлагают выделить 19,4 миллиарда гривен. И еще 2,6 миллиарда гривен – на закупку вакцин от COVID-19.

Курс доллара заложен на уровне 29,1 гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год в первом чтении в четверг, 5 ноября. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что голоса за бюджет находятся "на грани фола".