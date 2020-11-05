Денег хватит всем: в сеть слили эфирные тезисы "слуг народа" о бюджете
Членам "Слуги народа" периодически раздают документы с тезисами, как комментировать нашумевшие и важные вопросы
В сеть попали такие тезисы о госбюджете на 2021 год
Там есть некоторые противоречия
Нардепам из фракции "Слуга народа" раздали тезисы, как правильно комментировать законопроект о государственном бюджете на 2021 год. В них указано, как нужно отвечать на "неудобные" вопросы.
Текст документа опубликовало издание "Бабель" (чтобы посмотреть полный текст доскролльте до конца страницы).
"Чтобы проект (госбюджета. - Ред.) не стал для "слуг" неожиданностью, главные его показатели и спорные вопросы информационный и аналитический отделы фракции СН расписали в отдельном документе. Такие эфирные тезисы депутаты получают постоянно и должны озвучивать в СМИ. В тезисах за 2 ноября встречаются довольно странные утверждения. Например, о том, что повышение пенсий и минимальной зарплаты приведет к "увеличению доходов по всей экономике", – отмечает издание.
OBOZREVATEL коротко приводит основные положения документа.
О показателях бюджета
Наши оппоненты говорят, что проект бюджета абсолютно нереалистичный и не может быть выполнен. Но такая роль оппозиционеров. В конце года, когда катастрофы с бюджетом не происходит, как ванговалось, оппоненты власти молчат и не извиняются за свои апокалиптические прогнозы, которые не оправдались. Так будет и с этим бюджетом.
Об увеличении минимальной зарплаты
Уже сегодня сложно найти работников на официальную минимальную зарплату – 5000 гривен. В следующем году будет еще сложнее. Работники получают больше денег на большинстве предприятий в частном секторе. Но часть официально, а часть – в конверте. Иногда это помогает работодателям, так как не нужно аккумулировать ресурсы на уплату налогов. Но ограничивает права работников.
Пенсионерам нужно говорить честно: дыра в Пенсионном фонде есть и потому, что часть политиков и бизнес не поддерживают повышение минималки.
Увеличение минимальной зарплаты – большой шаг вперед в вопросе детенизации рынка труда.
О субсидиях
На них закладывается достаточная сумма – более 30 миллиардов гривен. Денег, как рассчитывают чиновники, должно хватить всем, кто обратится за субсидией и имеет на нее право. Если весной увидим, что расходы на субсидии надо увеличивать, мы это сделаем, пересмотрев бюджет и выделив дополнительные средства.
О выделенных суммах
Пенсионерам в возрасте 75 лет и старше будут доплачивать 400 гривен, после 80 лет – 500 гривен. На это планируется потратить 2,4 миллиарда гривен.
Повышение налогов не планируется. Повышение доходов бюджета ожидается за счет повышения эффективности работы фискальных органов.
Заложены средства на увеличение зарплаты педагогов.
В 2021 году средняя зарплата должна вырасти до 13 632 гривен. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) возрастет на 12,1%.
Есть задача выйти на уровень расходов на здравоохранение в 5% от ВВП, и это возможно сделать постепенно до 2023 года. В следующем году предлагается увеличение до 4,2% от ВВП по сравнению с 3,4% в этом году.
На борьбу с COVID-19 предлагают выделить 19,4 миллиарда гривен. И еще 2,6 миллиарда гривен – на закупку вакцин от COVID-19.
Курс доллара заложен на уровне 29,1 гривни.
Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год в первом чтении в четверг, 5 ноября. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что голоса за бюджет находятся "на грани фола".
14 сентября Кабмин рассмотрел проект Государственного бюджета Украины на 2021, который ему направило Министерство финансов.
Документ предусматривает следующие показатели: рост ВВП – 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13 600. В бюджете заложен курс 29,1 грн/$.
Дефицит бюджета составит 270 млрд гривен, так что в следующем году Украине не обойтись без кредитов. Однако в Минфине сказали, что зависимость от заемных денег будет меньше, чем в 2020 году.
19 октября стало известно, что "слуги народа" провалили рассмотрение бюджета в сроки, которые предусмотрены законом.
"В законе действительно до 20 октября мы должны рассмотреть и нам очень хотелось те сроки, которые предусмотрены Бюджетным кодексом, соблюдать так же, как мы это сделали в прошлом году, но в законе есть несколько терминов – предельный срок для принятия бюджета – это 1 декабря" – прокомментировал ситуацию глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
Впоследствии спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада рассмотрит проект закона о госбюджете-2021 на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября.