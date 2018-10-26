МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

В госбюджете-2018 недосчитались денег: Минфин прояснил угрозу

2.2тЧитать материал на украинском

Министерство финансов Украины не планирует корректировать или урезать расходы государственного бюджета на 2018 год, поскольку расходы осуществляются в соответствии с плановыми показателями.

Таким образом в пресс-службе министерства прокомментировали заявление Счетной палаты о невыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь на 93,6 млрд грн.

"Внесение изменений в бюджет и осуществление секвестра бюджета не предвидится", - сообщили УНИАН. Ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, в Минфине отметили, что за 9 месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен на 2,8%, при этом план поступлений в общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 11,4 млрд грн, при плановом показателе - 52,6 млрд грн.

Новости
Бюджет страны: экономист объяснил, чего ожидать гражданам в следующем году

Также указано, что Минфин постоянно ведет активную работу по выходу на внешние рынки на выгодных для Украины условиях и по осуществлению внешних заимствований в соответствии с объемами госбюджета.

"Расходы государственного бюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями, определенными законом о государственном бюджете", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственный бюджет Украины за сентябрь 2018 года поступила рекордная сумма с таможни - 67,1 млрд грн. Бюджетные поступления по доходам выполнены на 100,12%.

26 октября стало известно, что Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.

Место
Украина
Объекты
бюджетМинистерство финансовУкраина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
390
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Свидури, посмотрите сколько голосов отдано на вкладке "Смешно" не знаете почему?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги