В госбюджете-2018 недосчитались денег: Минфин прояснил угрозу

Министерство финансов Украины не планирует корректировать или урезать расходы государственного бюджета на 2018 год, поскольку расходы осуществляются в соответствии с плановыми показателями.

Таким образом в пресс-службе министерства прокомментировали заявление Счетной палаты о невыполнении плана поступлений в общий фонд госбюджета за январь-сентябрь на 93,6 млрд грн.

"Внесение изменений в бюджет и осуществление секвестра бюджета не предвидится", - сообщили УНИАН. Ссылаясь на данные Государственной казначейской службы, в Минфине отметили, что за 9 месяцев план доходов общего фонда госбюджета недовыполнен на 2,8%, при этом план поступлений в общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в сумме 11,4 млрд грн, при плановом показателе - 52,6 млрд грн.

Также указано, что Минфин постоянно ведет активную работу по выходу на внешние рынки на выгодных для Украины условиях и по осуществлению внешних заимствований в соответствии с объемами госбюджета.

"Расходы государственного бюджета осуществляются в соответствии с плановыми показателями, определенными законом о государственном бюджете", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в государственный бюджет Украины за сентябрь 2018 года поступила рекордная сумма с таможни - 67,1 млрд грн. Бюджетные поступления по доходам выполнены на 100,12%.

26 октября стало известно, что Украина разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму около 2 млрд долларов.