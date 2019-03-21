Коломойский пошел на жесткие меры против ПриватБанка: чего ждать клиентам

Судебный иск олигарха Игоря Коломойского в Хозяйственный суд Киева к Министерству финансов и Фонду гарантирования вкладов физических лиц с целью признать национализацию ПриватБанка незаконной – это информационный повод во время избирательной кампании. Клиентам банка не стоит волноваться.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль. Он добавил, что национализация не была безупречной с точки зрения некоторых решений.

"В любом случае, все эти атаки я оцениваю как создание определенной базы для диалога по большому пакету проблемных задолженностей и клиентам банка не стоит волноваться. Я больше оцениваю это как информационный повод, тем более во время избирательной кампании", – сказал он.

Если какие-то решения не признаются действительными, то стороны разводятся в исходное положение, отметил Горбаль. Он добавил, что в таком случае государству нужно вернуть средства, которые оно инвестировало в этот банк.

"Думаю, что здесь и клиенты, и бывшие акционеры, и топ-менеджеры банка заинтересованы в том, чтобы он работал стабильно", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию банка в 2016 году.

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